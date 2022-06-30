«Хорошее лето, мало снега»: в Челябинской области в конце июня случился снегопад

Фото: нацпарк "Таганай"

В Челябинской области в разгар лета похолодало настолько, что пошел снег. Осадки в «зимнем варианте» выпали в горах, на Дальнем Таганае. Ночью температура воздуха там снизилась до нуля градусов.

— Хотя подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость, все-таки странно видеть побелевшие окрестности в конце июня, — рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Фото: нацпарк "Таганай"

Нежданное возвращение зимы порадовало людей побочным эффектом. Из-за скопления кристаллов льда в воздухе, в небе зажглась величественная двойная радуга.

Фото: нацпарк "Таганай"

Сугробы, вопреки шутке о том, что хорошая летняя погода в регионе — это та, при которой снега мало, надолго не сохранились. С наступлением дня они растаяли.

Напомним, метеорологи не торопятся обнадежить заждавшихся настоящего летнего тепла жителей Челябинской области. По прогнозу, 30 июня будет прохладно и дождливо. На следующий день начнутся грозы. Ненадолго потеплеет в субботу 2 июля, но затем вновь зарядят дожди.

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