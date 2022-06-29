«В июле замерзнем?» Когда ждать возвращения летней погоды в Челябинскую область

На пляж на этой неделе отправятся только самые закаленные (или тепло одетые) челябинцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метеорологи предупреждают, что промозглая погода не спешит покинуть Челябинскую область. Возвращение настоящего летнего тепла на этой неделе не предвидится. Продолжатся дожди, по ночам будет холодно, вдобавок загремят грозы.

Днем 29 июня в Челябинской области будет всего +13, 18 градусов. Кутаться в теплую одежду заставит и сильней ветер: 4-9, а при порывах до 14 метров в секунду.

Ночью столбик термометра опустится до +9, +4. Днем 30 июня воздух прогреется максимум до +17, +22. Ветер не утихнет, местами пройдут короткие дожди.

Дожди прольются в большинстве районов Челябинской области и в пятницу 1 июля. Местами начнутся грозы. Днем будет не теплее +16, +21 градуса.

Самым теплым днем недели, по прогнозу Гидрометцентра, станет суббота 2 июля. Воздух разогреется до 22 градусов, и даже дожди прекратятся. Правда, уже в воскресенье осадки вернутся. Дожди продолжатся и в начале следующей недели, а температура воздуха останется на уровне +14, +19 градусов.

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