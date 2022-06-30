«Воспитатель таскала по полу и заперла в туалете»: в Челябинской области дети пожаловались на избиения в лагере

Дети засняли на видео, как воспитатель отбирает телефон у одной из девочек Фото: скрин из видео

В лагере «Карагайский» под Магнитогорском Челябинской области произошел скандал с участием воспитателя. Дети засняли на видео, как женщина отбирает телефон у девочки и поднимает на нее руку. Ролик выложили в социальные сети.

— Девочки, наблюдающие за происходящим, в испуге выбежали на улицу в тонких и коротких пижамах. Время было около 23 часов, на улице температура ниже 10 градусов. А этого, недовоспитателя просто перевели в другой отряд, — написал автор поста.

Публикация быстро разлетелась по Интернету, и теперь инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура.

— Сообщается о неоднократном причинении побоев со стороны одного из воспитателей оздоровительного лагеря «Карагайский», расположенного на территории Верхнеуральского района, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В «Карагайку» каждое лето ездят сотни детей из Магнитогорска. После публикации видео в сообществе «Черное & Белое» появились новые посты об этой воспитательнице. По словам вожатых и детей, женщина не в первый раз позволяет себе рукоприкладство.

— Воспитатель с первого дня начала угрожать детям: «Если будете меня не слушаться, буду вас бить ремнем», — рассказывает вожатая одного из отрядов Алиса Корецкая. — От других вожатых были рассказы о том, как она запирала детей в туалете, била, таскала за ноги. Изначально думала, что это предвзятое отношение и домыслы детей. Оставила отряд со взрослым человеком, чтоб принять душ. Через полчаса в личных сообщениях увидела, что ребенка бьют. Двадцать восемь девочек были доведены до слез, страха.

Мы отправили запрос в лагерь «Карагайский» с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ опубликуем после получения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru