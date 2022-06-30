День города в Магнитогорске 15-17 июля 2022: программа и артисты

В этом году в Магнитке запустят сразу три фейерверка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Магнитке — 93! Спустя два года День города в Магнитогорске наконец-то отметят с полным размахом. До этого из-за коронавирусных ограничений проводить праздник было запрещено. В 2022 году День города совместят с Днем металлурга, сделав общую трехдневную программу. Что в ней будет, рассказываем ниже.

День города-металлурга продлится три дня: 15, 16 и 17 июля.

В пятницу основная программа пройдет на площади «Арена-Металлург» с 18 до 23 часов:

18:15 – выступление группы «Всегда»;

19:30 – на сцену выйдет московская женская поп-группа «Пропаганда»;

20:30 – жители споют хиты вместе с «Кар-Мэн»;

21:30 – на сцене появится четвертая за день группа: «Оркестр in Rock»;

22:30 – гостей ждет лазерное шоу подз названием «Золотые костры Магнитки»;

22:40 – фейерверк.

Второй день праздника приходится на субботу. На территории проекта «Притяжение» с 12 до 17 часов запланирована анимационная программа. Афиша в парке у Вечного огня подразумевает мероприятия с 11 часов до полуночи:

11:00-14:30 – кубок Магнитки по парусному спорту;

12:00-14:30 – турнир по киберспорту;

14:00-20:00 – выступление петербургского уличного театра;

15:00-18:00 – речная экскурсия и гребля на спортивных судах;

17:30 – показ документально-художественного фильма о строительстве города и комбината под открытым небом;

18:45 – флайборд-шоу, где экстремалы возвышаются над водой на реактивных досках;

19:00 – споют хоры «Металлург» и «Музыка любимого кино»;

20:20 – выступление L-Band и «Баян-Позитив»;

21:30 – на сцену выйдет группа «Чичерина»;

22:30 – фестиваль фейерверков;

23:15 – ночное флайборд-шоу;

23:30 – главный фейерверк.

В воскресенье, 17 июля, уже будет не такая насыщенная программа. Оно и понятно – на следующий день людям нужно будет рано вставать на работу. Поэтому с 18 часов в «Притяжении» начнется концертная программа, которая в 21:30 завершится шоу светомузыкального фонтана.