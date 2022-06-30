День города в Магнитогорске 15-17 июля 2022: программа и артисты

В этом году в Магнитке запустят сразу три фейерверка
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Магнитке — 93! Спустя два года День города в Магнитогорске наконец-то отметят с полным размахом. До этого из-за коронавирусных ограничений проводить праздник было запрещено. В 2022 году День города совместят с Днем металлурга, сделав общую трехдневную программу. Что в ней будет, рассказываем ниже.
День города-металлурга продлится три дня: 15, 16 и 17 июля.
В пятницу основная программа пройдет на площади «Арена-Металлург» с 18 до 23 часов:
18:15 – выступление группы «Всегда»;
19:30 – на сцену выйдет московская женская поп-группа «Пропаганда»;
20:30 – жители споют хиты вместе с «Кар-Мэн»;
21:30 – на сцене появится четвертая за день группа: «Оркестр in Rock»;
22:30 – гостей ждет лазерное шоу подз названием «Золотые костры Магнитки»;
22:40 – фейерверк.
Второй день праздника приходится на субботу. На территории проекта «Притяжение» с 12 до 17 часов запланирована анимационная программа. Афиша в парке у Вечного огня подразумевает мероприятия с 11 часов до полуночи:
11:00-14:30 – кубок Магнитки по парусному спорту;
12:00-14:30 – турнир по киберспорту;
14:00-20:00 – выступление петербургского уличного театра;
15:00-18:00 – речная экскурсия и гребля на спортивных судах;
17:30 – показ документально-художественного фильма о строительстве города и комбината под открытым небом;
18:45 – флайборд-шоу, где экстремалы возвышаются над водой на реактивных досках;
19:00 – споют хоры «Металлург» и «Музыка любимого кино»;
20:20 – выступление L-Band и «Баян-Позитив»;
21:30 – на сцену выйдет группа «Чичерина»;
22:30 – фестиваль фейерверков;
23:15 – ночное флайборд-шоу;
23:30 – главный фейерверк.
В воскресенье, 17 июля, уже будет не такая насыщенная программа. Оно и понятно – на следующий день людям нужно будет рано вставать на работу. Поэтому с 18 часов в «Притяжении» начнется концертная программа, которая в 21:30 завершится шоу светомузыкального фонтана.