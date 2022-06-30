Челябинские археологи нашли то, что потеряли венгры на Южном Урале

Такое украшение нашли в прошлом году. Фото: Владимир Гирник

В Челябинской области нашли новые артефакты мадьярского периода. Это время существования предков современных венгров, относившихся к финно-угорской группе. Мадьяры кочевали в Заволжье и в основном жили на Урале.

Буквально в первые три дня работы на Актюбинском курганном могильнике ученым удалось найти старинную бляшку и наконечники стрел.

- Бляшка, предположительно, относится к I половине X века – это мадьярский период. А наконечники относятся к раннему железному веку – это IV-III века до нашей эры. То есть между этими артефактами временной промежуток около 1300-1400 лет, - сообщил КП-Челябинск доктор исторических наук, археолог ЮУрГУ Александр Таиров.

Привет из x века. Фото: Федор Жижилев

Так выглядят наконечники стрел. Фото: Федор Жижилев

Интересно, что самого кургана как такого не осталось, он был распахан, поэтому археологам приходится работать в поле. Александр Таиров рассказал «Комсомольской правде-Челябинск», что находки обнаружили в перемешанном слое. Когда-то на этом месте была деревянная конструкция, которая сгорела, оставив только прокаленный грунт.

На месте работает доктор исторических наук, ведущий специалист региона по древним венграм Сергей Боталов. Ученые надеются, что найденные вещи – это только первая ласточка, и раскопки этого места позволят сделать большие научные открытия.

До этого в Красноармейском районе были обнаружены три захоронения, одно из них - знатного мадьяра. Как рассказал краевед Владимир Гирник, который и был инициатором проведения раскопок, тогда нашли наряд из Европы, дорогую упряжь и позолоченные украшения. Находку оценили коллеги-археологи из Венгрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru