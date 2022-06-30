Мужчину и девушку увезли на скорой: в Челябинске машина врезалась в остановку после ДТП

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
В Челябинске автомобиль после лобового столкновения вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. В аварии пострадали два человека.
LADA Granta и ВАЗ-2115 столкнулись на Копейском шоссе днем 29 июня.
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Как рассказали очевидцы, ВАЗ проехал на мигающий зеленый сигнал светофора, столкнулся с LADA и отлетел в остановку «ТЭЦ-1».
К счастью, в этот момент остановка пустовала, ни один пассажир не ждал там автобуса.
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Машину сильно помяло, в остановочном комплексе вылетело несколько стекол.
На месте происшествия сейчас работают полицейские, они выясняют причины аварии.
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Очевидцы сообщили, что с места ДТП на машине скорой помощи увезли двух человек. Как рассказали в ГИБДД Челябинска, пострадавшие – 53-летний водитель ВАЗ и 20-летняя пассажирка LADA.
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
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