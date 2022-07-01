Областной Сабантуй 9 июля 2022 в Челябинской области: плетение поясов, конкурс лапши и полет ЯК-52

Фото: министерство культуры Челябинской области

Татаро-башкирский праздник Сабантуй в Челябинской области в 2022 году отмечают целый месяц. Окончание весенних полевых работ праздновали трижды – 18, 19 и 25 июня. И это только на городском уровне! 9 июля 2022 Сабантуй в Челябинской области отметят уже с региональным размахом.

В прошлом году гости съезжались к Троицку, но в этот раз место изменили. Сабантуй будут праздновать на аэродроме Калачёво недалеко от Копейска. Несмотря на то, что площадка компактная, количество конкурсов не уменьшится. Наоборот, появится своя изюминка – гости увидят авиашоу с советским самолетом ЯК-52 и выставку техники ДОСААФ.

Фото: министерство культуры Челябинской области

Начало праздника — в 12:00. На площадке «Мастеровой Сабантуй» подготовят традиционные конкурсы юрт и подворий. Также участники определят между собой, у кого получается лучшая лапша, кто лучшая пряха Сабантуя и кто лучше других знает традиционные обряды.

Не обойдется областной Сабантуй в Челябинской области без спортивных соревнований. Настоящие батыры – то есть воины, богатыри – продемонстрируют национальную борьбу на поясах «Кореш». Главным судьей станет заслуженный тренер России Морис Юсупов.

Фото: министерство культуры Челябинской области

Кроме того, появятся мероприятия по обрядовой культуре татарского, башкирского и казахского народов. Гостей научат плести пояса, варить бузы (бурятские манты) и создавать национальные украшения.

На сцене во время праздника будут выступать артисты из Башкортостана, заслуженные артисты Татарстана и самодеятельные коллективы и солисты из Челябинской области.

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