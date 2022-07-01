Листья-мутанты обросли загадочными щупальцами. Что случилось с деревьями в Челябинске?

Такие наросты называются «галлы». Фото: читатель КП, Павел Попков

Читатель «Комсомольской правды» прислал шокируюшее фото: листья деревьев в центре Челябинска покрылись розовыми наростами, напоминающими маленьких червяков или щупальца.

— Фото сделано в районе Публичной библиотеки. На всякий случай помыл руки с антисептиком. Надеюсь, они не заразные, — рассказал автор фото.

Оказалось, такие наросты называются «галлы». Биолог ботанического сада ЧелГУ Павел Попков рассказал, что такую картину встречает каждый год как на улицах города, так и в черте родного ботанического сада. И тут же прислал фото с листьев с такими же «бородавками».

— Причины могут быть разными: от вирусов до специфических насекомых. Эти насекомые могут откладывать яйца в самих листьях, из-за чего образуются небольшие наросты, позже вылупляются личинки, едят этот лист и окукливаются, — рассказал КП-Челябинск Павел Попков. — Несмотря на жуткие подробности, это не вредит ни самой липе, ни людям.

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