Вода в приоритете: как сохраняют природное богатство Челябинской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинскую область называют «уральской Швейцарией» за обилие озер и рек. Но долгое время к естественному богатству относились как к бесконечному ресурсу. Наступило время научиться беречь и ценить то, что дано природой. Челябинская область стала центром инициатив по сохранению водоемов. Они были озвучены I Экологическом водном форуме, который прошел 24 и 25 июня в Челябинске.

Первый день форума посвятили обсуждению предложений от специалистов, а на второй день всех ждала практика – волонтеры и все желающие могли, не откладывая в долгий ящик, проявить заботу о природе – очистить берег Тургояка от мусора, который оставляют туристы.

НЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

Десятилетиями заводы сбрасывали стоки в водоемы. Теперь ситуация меняется, благодаря экологическим соглашениям бизнеса с правительством региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая на форуме, привел конкретные примеры:

- Во времена моего детства, а это 70-80-е годы, река Миасс, ниже по течению от лакокрасочного завода, была красной. Сегодня отношение к водоемам другое. Многие наши предприятия, не дожидаясь подписания экологических соглашений, начали решать проблему.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Один из таких примеров – Магнитогорский металлургический комбинат, где ввели оборотное водоснабжение. Это позволило сделать реку Урал «живой» для города – с красивыми видами набережной, оборудованными пляжами. А в День металлурга на реке пройдет зрелищное событие – парусная регата.

Другой пример – печально известная река Сак-Елга в Карабаше, которая долгое время была знаменита своими «космическими» пейзажами из-за пиритных хвостов – результата многолетней работы «Карабашмеди». Река впадала в Аргази – второй источник водоснабжения в Челябинской области. Теперь же для нее сделано отдельное русло, проводится очистка воды.

«Вторую жизнь» получит река Миасс в пределах Челябинска. Ее называют «рекой людей», но в последние годы водная артерия начала пересыхать и заболачиваться. Алексей Текслер анонсировал большой проект по реабилитации Миасса. Он коснется не просто поверхностной очистки вод. Будут решены проблемы попадания стоков и сужения русла.

- Примеров взаимодействия с предприятиями по сохранению водоемов в нашем регионе можно приводить много. Мы системно занимаемся решением проблемы. Здесь нет альтернативы, это часть соглашений жесткая. И мы эту работу будем продолжать, - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Предприятия, с которыми мы подписали в 2019 году экологические соглашения о снижении выбросов, несмотря на экономическую турбулентность, продолжают выполнять обязательства. Снижение стоков, нагрузки на водоемы нашли свое отражение в экологическом стандарте.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА – ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

В Челябинской области более 10 проектов реализуется по направлению «Чистая вода». Алексей Текслер отметил, что в эту сферу деньги не вкладывались десятилетиями: не строились очистные, а те, что существуют, работают часто по устаревшим технологиям.

Около миллиарда рублей будет вложено в станцию фильтрования для челябинского водозабора с Шершневского водохранилища. Этот проект уже начали реализовывать.

Жители Копейска и близлежащих поселков не понаслышке знают, что такое дефицит воды. Каждое лето они сталкиваются с тем, что вода подается по часам. Теперь у них появилась надежда на решение проблемы. Правительство области подготовило заявку на получение средств для строительства водовода в Копейске.

- Там труба уже в таком состоянии, что приходится латать и латать. Сейчас мы ищем разные источники финансирования, чтобы решить проблему, а не закрывать дыры. В небольших населенных пунктах, особенно в жаркое лето, когда идет большой водозабор, тоже возникает нехватка питьевой воды. Нам важно развести источники – для полива один, для питья – другой, потому что это разные затраты на очистку, - прокомментировал глава региона.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТРАНЫ

Челябинская область привлекает туристов из многих регионов страны. На Южный Урал приезжают, чтобы отдыхать на красивых озерах, сплавляться по рекам. Но дикий туризм наносит ущерб природе. Сейчас в правительстве области работают над тем, как создать инфраструктуру на водоемах, начиная от установки урн и заканчивая строительством кемпингов.

Директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш лично оценил работу по сохранению водных богатств, которая проводится в Челябинской области.

- Ваш регион - один из активных игроков на поле экологии воды. Здесь большое число экспертов, реализованных проектов. Но впереди еще много работы. На уровне правительства России мы планируем объединить водные проекты. У нас есть отдельный проект по Волге, отдельный проект по Байкалу, но теперь настало время объединить все в один большой проект, чтобы он охватывал большее количество водоемов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЭКОЛОГИЯ НАЧИНАЕТСЯ С НЕРАВНОДУШНЫХ

Всероссийская экологическая акция «Вода России» объединяет тысячи волонтеров. Это люди, которые бережно относятся к окружающей среде и готовы жертвовать личным временем, чтобы наводить порядок на озерах. За три года в акции приняли участие более 62 тысяч южноуральцев.

Во второй день форума волонтеры собрались, чтобы очистить берега озера Тургояк, или как его называют «младшего брата Байкала». Целый день добровольцы наводили порядок по всей протяженности берегов озера. Эта акция стала одним из крупнейших добровольческих событий в Уральском федеральном округе.

Очищать берега Тургояка от мусора помогла учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер

На Водном форуме большое внимание уделили экологическому просвещению. В Челябинской области уже есть наработки и даже готовые учебные пособия для школьников. Два проекта региона победили в международном конкурсе – это «Экоазбука» и «Экологического просвещения» для детей младших классов. Сейчас рассматривается возможность внедрения их в обучение во всех регионах страны.