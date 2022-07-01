В Челябинске семимесячного младенца госпитализировали с отравлением наркотиком

Ребенок находится под наблюдением врачей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Семимесячная девочка пострадала из-за отравления наркотиком в Челябинске. Ребенка госпитализировали в больницу. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, сейчас в отношении родителей проводится проверка.

— На 21 летнюю мать ребенка составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), — прокомментировали в ведомстве.

Семья ребенка в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала. За неисполнение родительских обязанностей матери грозит штраф от 100 до 500 рублей.

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