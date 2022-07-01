Спецназ наведался в популярный бар в центре Челябинска

Обслуживающий персонал и посетителей вывели на улицу. Фото: читатель КП-Челябинск

В заведение BlaBlaBar в центре Челябинска в пятницу вечером, 1 июля, наведался спецназ. Силовики вывели из здания посетителей и обслуживающий персонал. Об этом рассказал читатель КП-Челябинск.

— Точно не могу сказать, но вроде бы оперативники проверяют сообщение о наркотиках. Они забрали охранников с собой и возможно их допрашивают, — рассказывает очевидец.

Обслуживающий персонал стоял у входа около 20 минут, после чего их пригласили обратно. Посетители заведения ждут окончания проверки.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области обещали предоставить комментарий позднее.

Новость дополняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru