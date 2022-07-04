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Происшествия4 июля 2022 8:34

«Ему около полутора месяцев»: в Челябинске на теплотрассе нашли младенца

В Челябинске на теплотрассе нашли полуторамесячного младенца
Олег КОСТЕНКО
Сейчас ребенок в больнице

Сейчас ребенок в больнице

Фото: Алексей ФОКИН

В Ленинском районе Челябинска на теплотрассе нашли младенца. Сейчас мальчик находится в больнице. Его состоянию ничего не угрожает.

— Это мальчик. Ему около полутора месяцев. Сейчас он находится в медицинском учреждении, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Минсоцотношений.

Кто бросил ребенка на теплотрассе — неизвестно. Это предстоит выяснить следствию.

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