«Ему около полутора месяцев»: в Челябинске на теплотрассе нашли младенца

Сейчас ребенок в больнице
Фото: Алексей ФОКИН
В Ленинском районе Челябинска на теплотрассе нашли младенца. Сейчас мальчик находится в больнице. Его состоянию ничего не угрожает.
— Это мальчик. Ему около полутора месяцев. Сейчас он находится в медицинском учреждении, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе Минсоцотношений.
Кто бросил ребенка на теплотрассе — неизвестно. Это предстоит выяснить следствию.
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