Предъявите младенца! В Челябинской области сотрудники полиции встретили мать из роддома

Фото: полиция Магнитогорска

В Магнитогорске женщину с младенцем у дверей роддома ждали полицейские. У молодой матери нет проблем с законом: сотрудники ДПС просто решили познакомиться с малышом, которому косвенно помогли появиться на свет.

У жительницы поселка Наваринка Анастасии Верховцевой роды начались раньше времени. Будущие родители не стали ждать, пока до поселка доберется машина скорой помощи. Муж повез жену в магнитогорский перинатальный центр. Но как назло в городе пару встретили пробки. Тогда мужчина решил попросить помощи у дежурившего на дороге экипажа ДПС.

— К нам подбежал взволнованный водитель и сказал, что у супруги начались роды, — рассказал старший лейтенант полиции Олег Кондратьев. — Мы, не раздумывая, оказали помощь и сопроводили семью до медицинского учреждения.

Фото: полиция Магнитогорска

Полицейские помогли супругам миновать дорожные заторы и быстро добраться до перинатального центра. Они беспокоились за женщину и ребенка, поэтому созванивались с семьей, узнавали, как дела у роженицы.

К счастью, роды прошли благополучно.

— Самое главное, мы вовремя успели, и все прошло хорошо, — призналась молодая мама Анастасия Верховцева.

Фото: полиция Магнитогорска

— Узнав, что родился мальчик, решили обязательно встретиться с молодыми родителями еще раз и приехали на выписку из медицинского учреждения, — поделился Олег Кондратьев. Вместе с коллегой Александром Кугеневым он на служебной машине прибыл торжественно встречать счастливых мать и отца с новорожденным крохой.

Анастасии сотрудники ДПС подарили цветы, а ее сыну — игрушечную полицейскую машинку, с ней мальчик сможет играть, когда подрастет.

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