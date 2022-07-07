Как купить квартиру мечты в новостройке Челябинска: пять главных правил

В Челябинске строится 61 ЖК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В жизни в новеньком, только построенном доме, есть своя прелесть. В такой квартире проще сделать ремонт на свой вкус — не нужно переделывать чужие дизайнерские «фишки», а можно и вовсе какое-то время обойтись обоями и ламинатом от застройщика. У новых квартир свой запах свежести, сантехника только-только из магазина. Но в покупке квартиры в только что возведенном доме есть свои нюансы. Какие — разбираемся вместе с экспертами сервиса Домклик от Сбера.

ЧТОБЫ ДОМ СТОЯЛ НЕ НА ОТШИБЕ

В Челябинске сегодня продаются квартиры в 61 новом жилом комплексе. Где, кстати, их только не строят: от пригорода (Сосновский район) до Копейска. Какой ЖК и где выбрать — решать, конечно, вам. Как правило, выбирая район, все ориентируются на близость работы или транспортную доступность — чтобы до этой самой работы было удобно добираться.

Эксперты Домклик советуют хорошенько изучить инфраструктуру — есть ли рядом школы, детские сады, магазины. К счастью, сейчас застройщики в Челябинске формируют микрорайоны комплексно и вместе с домами возводят соцобъекты.

- Важным преимуществом является зеленая зона, особенно для любителей здорового образа жизни и семей с детьми, - советуют эксперты Домклик. - Смотрите в будущее, оцените перспективы развития района.

На сайте Домклик можно найти подробную информацию о ЖК. Источник фото: сайт Домклик

Кстати, тот же Домклик существенно обновил функционал поиска квартир в новостройках. Теперь на странице каждого ЖК представлена вся важная покупателям информация: где находится дом, кто его строит, с какой отделкой и когда сдают дома (и не сдвигают ли обещанные сроки на все более далекое и прекрасное будущее). Здесь же можно изучить планировки, оценить, как менялась цена на квадратный метр и разные типы квартир (однушки, двушки и так далее), и даже посмотреть на фото или видео, как продвигается строительство. Ну, а для самых решительных — тут же можно рассчитать ипотеку на онлайн-калькуляторе.

КТО СТРОИТ?

Второй важный момент при выборе квартиры в новом доме — опыт, репутация и надежность застройщика. Изучите компанию, соберите информацию об их проектах — завершенных и тех, что реализуются сейчас.

- Не забудьте проверить, есть ли у застройщика аккредитация банков. В будущем эта информация поможет вам, если вы решите брать квартиру в ипотеку. Например, в Сбере. К тому же сотрудничество с крупными банками — это в целом хороший знак и говорит о надежности компании, - комментируют эксперты Домклик.

Выгоднее всего покупать квартиры в новостройках на начальном этапе строительства. Но внимательно изучите репутацию застройщика. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изучите документы на строительство — застройщик обязан размещать их в открытом доступе. Скачать проектную документацию и разрешение на строительство, документы, подтверждающие право на землю, можно на сайте застройщика, а также совершенно бесплатно в описании ЖК на сайте Домклик.

ВЫБИРАЕМ ПЛАНИРОВКУ И ЭТАЖ

Следующий шаг — выбрать этаж и планировку. Обязательно посмотрите на плане корпуса, сколько квартир на этаже, — чем меньше, тем, как правило, будет тише. Уточните, куда выходят окна, есть ли гардеробная зона, какова высота потолков, какого размера балкон.

- Если в вашей семье есть пожилые люди, то лучше подыскать квартиру на первом-втором этаже, - советуют эксперты Домклик.

Кстати, такую квартиру часто можно взять со скидкой.

СКОЛЬКО СТОИТ

Конечно, самый «больной» вопрос — это цена. На Домклик можно увидеть стоимость любой приглянувшейся квартиры, а также примерно рассчитать ипотечные платежи и увидеть, какие скидки и акции предлагают застройщики.

На Домклик можно увидеть, как менялась стоимость квадратного метра. Источник фото: сайт Домклик.

- Помните, чем ближе срок сдачи дома, тем дороже квартиры. Так устроен рынок. Если хотите купить квартиру дешевле — выбирайте жилье на этапе строительства, но будьте готовы подождать, - говорят эксперты.

Сэкономить можно и на этапе оформления покупки квартиры. Например, «ипотечники» Сбера могут получить ставку со скидкой 0,3%, если воспользуются сервисом Домклик «Электронная регистрация». Она позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра — в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете онлайн на Домклик и на электронную почту.

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Одно дело — оценить всю информацию о ЖК и инфраструктуре онлайн, и совсем другое — увидеть своими глазами. Перед покупкой обязательно съездите на стройку. Эксперты советуют как можно подробнее смоделировать ситуацию — представить, что вы тут живете, как вы утром выходите из дома, идете на остановку или на прогулку на детскую площадку. Еще один совет — просмотрите группы жильцов (хотя бы соседних домов) в соцсетях: в них вы легко найдете информацию о том, с какими сложностями сталкиваются жители района, какие есть плюсы и минусы.

Найти квартиру своей мечты в новостройке Челябинска не так и сложно. У нас строится много домов разного уровня — от эконома до премиум-сегмента. Еще сомневаетесь? Изучите статьи о тонкостях покупки жилья в новых домах в журнале Домклик.