«Я ни разу не сорвалась, и ты не сдавайся»: показываем письма из Челябинска на Донбасс

Письма писали и маленькие дети, и подростки. Фото: центр «Авангард», центр помощи детям «Радуга»

Школьники из Челябинской области отправили поделки, письма и рисунки российским солдатам, которые участвуют в специальной военной операции. Так дети решили поддержать военнослужащих, которым очень важны сейчас весточки из мирной жизни.

В «Радуге», центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, ребята сделали журавликов и написали двадцать трогательных писем.

– Здравствуй, дорогой наш защитник родины. Ты – настоящий герой нашей страны, вне зависимости от звания и должности. Спасибо тебе за то, что ведешь свою службу. Возвращайся домой поскорее.

– Здравствуй, уважаемый незнакомый солдат. Знаю, что служба твоя очень трудная, но необходимая для мирных людей. Желаю тебе справить со всеми сложностями, остаться живым, любимым и вернуться к родным. Ты для меня самый лучший.

А от регионального центра патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» отправили сразу 486 писем. Собирали со всего региона: Копейска, Кыштыма, Коркино, Троицка, Миасса, Катав-Ивановского района и Магнитогорска. Писали ребята не только незнакомым солдатам, но и отцам, братьям и друзьям семьи.

– Знаю, что тебе тяжело. Ты рискуешь своей жизнью. Ты – благородный человек, мы гордимся тобой. Я желаю тебе, солдат, справиться со всеми трудностями, которые встретятся на твоем военном пути. Пусть это будет путь добра и справедливости, путь побед, – Юра, 10 класс, Миасс.

– Вы рискуете своей жизнью ради мирных людей. Мы все под вашей защитой! Я хочу, чтобы вы поскорее вернулись домой живыми и невредимыми. Спасибо вам, солдаты, – Матвей, 10 класс, Златоуст.

– Здравствуй! Тебе пишет девочка Аня, мне 12 лет. Я живу в городе Чебаркуль. Хочется спросить у тебя, как это – служить? Я очень верю в твои силы и в то, что ты сможешь помочь миру, стране. Я хочу пожелать тебе удачи, выносливости, чтобы было поменьше погибших твоих друзей и знакомых, чтобы домой ты приехал живой и невредимый. Я из детского дома и меня скоро заберут домой. За все это время я ни разу не сорвалась и ждала этого момента. И ты не сдавайся, иди до конца, я верю в твои силы.

– Мы знаем, что тебе тяжело. Но ты не должен забывать, что за тобой, сильным защитником, тысячи человеческих жизней. Желаю тебе, солдат, справиться со всеми трудностями, которые встретятся на твоем военном и жизненном пути. Желаю тебе, солдат, мирного неба, чтобы все солдаты вернулись домой живыми и не ранеными, – Ольга, 6 класс, Чебаркуль.

– Так хочется, чтобы был мир над головой всех жителей мира! Я знаю, что тебе тяжело, ты рискуешь своей жизнью. Ты – благородный человек, мы гордимся тобой. «…» Пусть это будет путь добра и справедливости, – Мария, 3 класс, Нагайбакский район.

Напомним, Челябинская область одна из первых откликнулась на просьбы о помощи жителей Донбасса. Южный Урал взял шефство над двумя районами ДНР: Ясиноватой и Волновахой. 17 июня из Челябинска туда прибыли восемь грузовиков со строительными материалами и водой. Четыре фуры сформированы по поручению губернатора Алексея Текслера, еще четыре машины на собственные средства собрали депутаты Законодательного Собрания Челябинской области.

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