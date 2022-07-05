Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2022 18:30

В Челябинске на улице женщина ударила по голове чужого ребенка

Девочка проезжала мимо на самокате
Олег КОСТЕНКО
Мать с девочкой обратились в больницу. Фото: chp174 / телеграм

Мать с девочкой обратились в больницу. Фото: chp174 / телеграм

В Челябинске прогулка по двору обернулась для шестилетней девочки психологической травмой. Неизвестная женщина ударила ее кулаком по голове. Ребенок проезжал мимо на самокате по тротуару и задела проходившую мимо женщину. Остановилась, обернулась, а та подбежала и с размаху ударила девочку по голове.

Мама ребенка шла на несколько шагов позади и тут же бросилась защищать дочь. Девочка в это время плакала, держась за голову. Как сообщает канал «ЧП и ДТП | Регион 74», после удара ее с головными болями пришлось везти ко врачу. Мама написала заявление в полицию.

Инцидент попал на видео домофона. Сейчас предстоит найти агрессивную прохожую.

В прошлом году 60-летний челябинец на остановке ударил по голове 4-летнего мальчика. Так он решил выпустить пар, разозлившись на начальство. Ни в чем не повинный ребенок получил серьезную психологическую травму. Суд взыскал с великовозрастного драчуна компенсацию морального вреда в размере 165 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП