Положение о конкурсе фотографий домашних питомцев «Звери на чиле»

«Утверждаю»:

Директор Челябинского филиала

АО «ИД «Комсомольская правда»

____________ Е.Ю. Парфенова

6 июля 2022 г.

Правила проведения фото-конкурса «Звери на чиле»

Организатор акции:

Акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда».

454091, г.Челябинск, ул.Красная, 4, офис 607

1. Конкурс проводится на сайте Комсомольская правда chel.kp.ru и в социальных сетях «КП-Челябинск».

Конкурс не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в следующие сроки:

1 этап. Сбор заявок

С 6 по 27 июля (включительно) — сбор фото по ссылке

2 этап. Голосование

С 28 июля по 24 августа — на сайте chel.kp.ru.

3 этап. Подведение итогов и награждение

30 августа подведение итогов

31 августа 2022г. размещение информации о победителях на сайте chel.kp.ru, в ежедневной газете «Комсомольская Правда» и в социальных сетях «КП-Челябинск»

3. В конкурсе могут принять участие все жители Челябинской области. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации дееспособные, согласившиеся с настоящими правилами и направившие Организатору Конкурсную работу в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил (далее – «Участник»). Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность. Участие в Конкурсе несовершеннолетних через их законных представителей в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Задание Конкурса:

1. Сфотографируйте своего домашнего питомца в интересной позе, с забавным выражением лица, в необычной ситуации или обстоятельствах

2. Загрузите фото на наш сайт до 27 июля;

3. Голосуйте сами и подключайте всех друзей с 28 июля по 24 августа.

5. Определение Победителей.

Победителем признается физическое лицо, получившее наибольшее число голосов и выполнившее все условия конкурса

Кроме этого, Дирекция КП-Челябинск, совместно с Партнёрами конкурса оставляют за собой право ввести дополнительные номинации и выделить дополнительные Призы.

Итоги Конкурса и имена Победителя публикуются на сайте chel.kp.ru в сроки, указанные в п. 2. настоящих Правил. Организатор уведомляет Участников Конкурса о присуждении им Приза путем публикации соответствующего информационного сообщения на Странице.

6. Вручение призов и награждение победителей будет осуществляется в пресс-центре «КП-Челябинск». г.Челябинск, ул.Красная 4, 6 этаж. О датах будет объявлено дополнительно.

В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования Приза от Организатора Конкурса.

С момента получения Приза Участник Конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

7. Иные положения:

7.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

7.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

7.3. Участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие Участником условий настоящих Правил, а также согласие на обработку предоставленных Участником своих персональных данных в целях выполнения Организатором обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.4. Участием в Конкурсе Участник, действуя своей воле и в своих интересах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие Организатору и третьим лицам (при условии соблюдения требований законодательства РФ об обеспечении конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке) на обработку ими (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, подтверждение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, предоставление, передачу (включая передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение Организатором и его контрагентами персональных данных Участника в т.ч. с использованием средств автоматизации и автоматизированных систем управления базами данных, иных программных средств, разработанных по поручению Организатора, а также на ручную, автоматизированную и смешанную обработку персональных данных Участника, как с передачей по внутренней сети Организатора и его контрагентов, а также по сети Интернет, так и без таковой. Используемые способы обработки включают, в том числе (без ограничений), следующие: уточнение данных путем телефонной, почтовой связи со мной или с помощью контакта через сеть Интернет.

7.5. Настоящее согласие дается Участником на осуществление любых действий в отношении персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в отношении любой информации, относящейся к Участнику, включая следующую: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата рождения ребенка, его фото, телефонов (рабочего, домашнего, мобильного) родителя либо законного представителя ребенка, адрес электронной почты и другие сведения, предоставленные Участником Организатору Обработка персональных данных Организатором осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.6. Участием в Конкурсе любой Участник дает свое согласие на размещении своих имени, фамилии, отчества и изображения (фотографии) на сайте Организатора, газете «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда», а также в печатных и электронных средствах массовой информации, сетевых изданиях, в средствах массового распространения информации, включая (без ограничений) Instagram, «ВКонтакте», Одноклассники, Телеграм.

7.7. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку предоставленных персональных данных путем направления письменного уведомления со своей подписью на адрес Организатора: 454091, г.Челябинск, ул.Красная, 4, офис 607.

7.8. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе отстранить Участника от участия в Конкурсе. При этом Организатор имеет право не комментировать свои действия по отношению к указанному (-ым) Участнику (-ам)

7.9. Участвуя в Конкурсе, Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения.

7.10. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными.

7.11. Организатор обязуется:

7.11.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.

7.11.2. Выдать Призы Участникам, признанным победителями Конкурса.

7.12. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.13. Не востребованные в течение 1 (одного) календарного месяца после дня вручения призов, призы не хранятся, не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.

7.14. Организатор оставляет за собой право в безусловном одностороннем порядке в любое время не позднее трех календарных дней до начала конкурса вносить в настоящий Правила изменения и/или дополнения путем размещения соответствующей информации на сайте chel.kp.ru

7.15. Работа организатором не возвращается участнику. Организатор вправе использовать фото участников в целях предусмотренных настоящим Конкурсом. Участник передает исключительные права на фото организатору.