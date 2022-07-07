В Челябинске девятилетний мальчик упал с велосипеда и умер, прождав скорую помощь

Теперь минздрав проверит работу медиков Фото: Валентина ВАГАНОВА

В челябинском микрорайоне «Привилегия» вечером девятилетний мальчик скатился с горки на велосипеде, упал и умер. По словам очевидцев, школьник во время падения ударился головой и потерял сознание. Люди несколько раз звонили в скорую помощь, но медики отказывались приезжать.

Машина с врачами появилась лишь через 40 минут после первого вызова. К сожалению, было уже поздно. Ребенка отвезли в областную больницу, а через некоторое время матери сообщили, что мальчик скончался.

Теперь работу медиков будут проверять в минздраве.

— Министерство здравоохранения Челябинской области в настоящее время проводит экстренную проверку, в ходе которой будут исследованы все этапы оказания медицинской помощи от вызова бригады скорой помощи до оказания медпомощи в Челябинской областной детской клинической больнице, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Результаты этой проверки опубликуют позже, когда будут изучены все детали происшествия.

Микрорайон «Привилегия» обслуживает подстанция скорой помощи, которая находится в Кременкуле. Как стало известно КП-Челябинск, вечером 6 июля въезд в микрорайон был закрыт. Возможно, это связано с трагедией.

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