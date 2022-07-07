«Хороший знак»: в Челябинске молодая женщина начала рожать при подаче документов в Медуниверситет

Фото: Алексей Булатов, ЮУГМУ

Из приемной комиссии медицинского университета университета — в роддом. Такой курьез произошел в ЮУГМУ в четверг, 7 июля. Только не подумайте, что родила вчерашняя школьница — это старшая сестра решила поддержать одну из абитуриенток при ответственном моменте.

Молодая женщина была беременна на последнем сроке и у нее отошли воды. К счастью, вокруг оказалось полно компетентных специалистов — все же медики.

Фельдшер университета Юлия Михалева оказала будущей маме первую помощь, измерила давление. Оперативно сработала и бригада скорой помощи. Которая примчалась в вуз.

— Думаем, что это хороший знак, в том числе — для младшей сестры роженицы. Ведь девушка подавала документы в Медицинский колледж ЮУГМУ сразу на две специальности, одна из которых — «Акушерское дело». У абитуриентки очень достойный аттестат, поэтому в ее поступлении мы почти не сомневаемся, — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ЮУГМУ Римма Багаутдинова.

Будущая молодая мама чувствовала себя хорошо, родила она к настоящему моменту или нет, — в вузе, к сожалению, не знаю. Небольшое, но приятное происшествие, конечно, заставило поволноваться абитуриентов, которые были в приемной комиссии. Так что можно сказать, прошли боевое крещение еще до того, как поступили. Надеемся, никто из них не передумает.

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