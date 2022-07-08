«Это было больное место»: смотрим, как ремонтируют сцену челябинского театра оперы и балета

Ремонт сцены и установку пожарного занавеса закончат уже в конце июля. Фото: Майя Щукина

Заменят сцену, отшлифуют колонны и установят новый пожарный занавес. Долгожданный ремонт начался в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета имени Глинки. Рассказываем, как проходят работы и когда ждать обновлений.

Ремонт проводят за счет средств, заработанных театром. Часть работ оплатил попечительский совет театра, который возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Работы в театре проводят каждый год, но в этом году решились заменить его сердце — сцену.

— Идут работы по замене круга сцены. Это было больное место. Это центр, здесь происходят все основные события. И когда планшет сцены ломается, это чревато последствиями, в том числе для артистов балета. За этим очень важно следить. Работы очень дорогостоящие — десятки миллионов рублей, поэтому не так часто они проводятся, — подчеркнул министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Новый пол сцены делают из долговечных материалов. Но почти каждый день на ней кто-то выступает и репетирует. Из-за этого могут появиться царапины и трещины, что может быть опасно для артистов.

Фото: Майя ЩУКИНА

В зале красят стены, а в фойе обновляют колонны. Их шлифуют, покрывают под мрамор и наносят лак. Рисунок белого мрамора с нежными прожилками придает атмосферу праздника. Менее красив, но более необходим пожарный занавес. Старый пришел в негодность еще два года назад. Поэтому его и заменили более современным и облегченным.

— Пожарный занавес необходим для безопасности артистов и зрителей. Выполняет две важные функции: защита от открытого огня и от задымления. Если что-то случится, он опускается и отгораживает сцену от зрительного зала. Это очень важная вещь, которая помогает чувствовать себя спокойно во время выступления, — уточнил важность нового занавеса заместитель директора театра по эксплуатации Сергей Нарудинов.

Настил сцены и пожарный занавес планируют сдать уже 30 и 31 июля. Ведь уже 9 августа артисты вернутся к репетициям, чтобы в сентябре открыть новый сезон.

Также большой ремонт проходит в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Орлова. Там заменят сцену, а в фойе обновят паркет и мрамор.

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