Вспомнить ковидный год или отправиться на эшелоне в Самарканд: филолог из Челябинска составил список «летних» книг

Шезлонг и книги — идеальное сочетание Фото: Иван МАКЕЕВ

Наступили долгожданные выходные, да еще и с хорошей летней погодой! Кстати, позагорать на пляже, посидеть в парке или скоротать время в дороге можно с пользой. Филолог ЧелГУ Александр Полушкин составил лонг-лист летнего чтения. Оказывается, даже у книг есть своя сезонность!

НОВИНКИ

А помните лето 2020 года, которое мы пережили в формате ковидных ограничений? Теперь можно с уверенностью сказать, что это был необычный опыт. Автор Алла Горбунова в книге «Лето» соединяет воспоминания и впечатления от пребывания на даче со своим маленьким сыном в условиях карантина. Смешные, трагические и философские моменты причудливо соединяются в хаотическом узоре летней жизни, отмечает Александр Полушкин.

А вот еще одна история про эпидемию, правда начала XX века — «Чумные ночи» Орхана Памука, которого в свое время называли турецким Умберто Эко. Действие происходит в эпоху распада Османской империи. В условиях начинающейся эпидемии чумы возникает ситуация преодоления (или напротив, обострения) межкультурных и межрелигиозных противоречий.

«Эшелон на Самарканд» — третий полноформатный роман модного ныне автора Гузели Яхиной, прославившейся благодаря роману «Зулейха открывает глаза».

— Книга из разряда не самого легкого, но все же летнего чтива: события романа разворачиваются в 1923 году, по преимуществу, в знойной степи юга России и в пустынях Средней Азии, куда-то мчится, то еле ползет поезд, везущий беспризорных детей Поволжья прочь от зимы и голодной смерти — в солнечный Туркестан, к жизни и надежде. При этом суровые реалии времен Гражданской войны сплавлены воедино с элементами волшебной сказки, — отмечает Александр Полушкин.

«Клара и Солнце» Исигуро Кадзуо. Автор ставит перед читателем сложные вопросы современного мира сквозь призму спокойной личной истории, — от лица робота Клары, — за которой, как гласит нобелевская формула присуждения, скрывается «пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром».

УЖЕ НЕ НОВИНКИ, НО БЕЗУСЛОВНЫЕ ХИТЫ

«Манюня» Наринэ Абгарян — небольшая милая серия повестей и романов об 11-летней девочке, живущей в советское время в теплом южном городе и изо всех сил пытающейся понять взрослый мир. Автор книжной подборки проводит параллели с рассказами Носова и Драгунского. Андрей Рубанов, «Финист — ясный сокол» — новое слово в русском фэнтези с нестандартными сюжетными ходами с элементами славянского фэнтези.

Алексей Иванов — автор книг «Географ глобус пропил» и «Тобол» — в своем произведении «Пищеблок» выступил в неожиданной ипостаси. Мистические события романа разворачиваются в 1980 году — любопытный сплав вампирского хоррора, постмодернистской иронии и ностальгии по советскому пионерскому детству

— С этой вещью я познакомился в позапрошлом году, когда поехал в летний лагерь, чтобы поработать с ребятами-олимпиадниками, — вспоминает Александр Полушкин. — И читал «Пищеблок» в антураже типичного советского пионерского лагеря (именно в таком и происходят события книги). Так что, если вдруг собираетесь летом стать, к примеру, вожатым, захватите с собой эту книжку, не пожалеете.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

«Пан» Кнута Гамсуна — одно северное лето из жизни лейтенанта Глана — светского интеллектуала и настоящего ценителя дикой природы в одном лице конца ХIX века.

Марсель Пруст, «В сторону Свана» (первая часть цикла «В поисках утраченного времени».

— Я часто говорю своим студентам-филологам, что Пруста надо читать летом, — отмечает Александр Полушкин. — Почему? Это автор, который не терпит суеты; его отличает особая эстетика и поэтика. Романы Пруста — тягучий поток воспоминаний, эмоций и впечатлений. Начальная книга цикла, за которую советую взяться в первую очередь, — о взрослении и поиске жизненных ориентиров, о культуре, подлинных и ложных ценностях, о глубинах человеческой души и о том, как с помощью памяти можно вернуть утраченное время.

Современному человеку тяжело читать Гомера, но надо суметь пробиться через оболочку архаического языка, и откроется вечная и чрезвычайно актуальная книга, которая стоит у истоков европейской литературы. Летом эксперт рекомендует почитать «Одиссею», которую лучше читать неспеша.

«Робинзон Крузо» Даниэля Дефо — книга на все времена, для всех возрастов.

— В образ Робинзона вложена та же коллизия, что и в образ Одиссея — поединок с природой, когда человек остаётся с ней один на один, — утверждает Александр Полушкин. — Нужно доказать самому себе, что есть что-то такое, что может помочь не погибнуть, не одичать, не сгинуть. С помощью собственного разума, веры и инструментов — «продуктов» цивилизации — Робинзон преобразует окружающий мир. Наблюдения над самим собой в экстремальной ситуации — в этом есть своя особая поэзия и бесценный кладезь советов для выживальщиков.

И, наконец, малоизвестные книги, достойные внимания: «Атлас, составленный небом» Горан Петрович и «Море-океан» Алессандро Барикко.

— Иногда хочется почитать что-то современное и качественное, но при этом доброе, светлое, без трагедии и надрыва. В таких случаях я всегда рекомендую книгу сербского писателя Горана Петровича, написанную в 1993 году, в разгар Югославских войн. Она, как ни странно, получилась очень лиричной, — отмечает Александр Полушкин. — Это роман-гипертекст, составленный из историй, герои которых — взрослые, не потерявшие умения по-детски радоваться жизни, удивляться и играть.

Алессандро Барикко — автор, будучи человеком с музыкальным образованием, пишет книги, которые строятся по музыкальным канонам. Действие книги «Море-океан» происходит в призрачной таверне, которая находится на берегу и которой управляют дети-ангелы, а персонажи — чудаки, которых свела здесь судьба. В книге также нашлось место душераздирающей истории любви и ненависти, и легкой меланхолии, и теплому юмору, и философской медитации.

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