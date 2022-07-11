Один давит на газ, другой толкает: экстремалы устроили гонки по бездорожью под Карабашом

Мощные состязания прошли в шести категориях: три для профессионалов и три для любителей. Фото: Ольга Немкова

В Челябинской области прошли гонки по бездорожью «Кубок Южного Урала по трофи-рейдам». В этот жаркий день водители освежали себя не цивильным кондиционером, а залитой в салон горной водой небольшой речки в районе Карабаша.

Многие участники конструировали машины самостоятельно, поэтому на ринг выходили «монстры». Не только по виду, но и по мощностям, потому как гонщики использовали разные детали от сельхозмашин.

— Это не просто гонки, это братство. Я уже не соревнуюсь, но приезжаю, чтобы посмотреть, — участник прошлых лет Александр Евченко.

Фото: Ольга Немкова

Фото: Ольга Немкова

Фото: Ольга Немкова

Мощные состязания прошли в шести категориях: три для профессионалов и три для любителей. За одним транспортом: водитель и штурман, первый давит на газ, а второй вытаскивает из грязи машину, толкает, зацепляет тросом за деревья. Поэтому победителей в сумме было больше 20.

А главным призом, стала бензопила, правда, символическим, люди тут боятся не за приз, а за эмоции, за атмосферу драйва.

Фото: Ольга Немкова

Фото: Ольга Немкова

Фото: Ольга Немкова

Фото: Ольга Немкова

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