Ветврач из Кургана специально поехал в Грузию, чтобы вытащить бутылку из дельфина

Спасти Нини было непросто. Фото: Александр Чернов.

В каком из дельфинов бутылка? Таким вопросом на протяжении месяца задавались работники Батумского дельфинария в Грузии. Кто-то из посетителей закинул в бассейн пластиковую бутылку с водой. Дельфин ее проглотил. И все могло бы закончиться трагично, но на помощь подоспели ветеринары из Кургана Александр Чернов и Андрей Лукомский.

– Иногда такие истории заканчиваются не очень хорошо. Инородное тело находится либо в пищеводе, либо в желудке. Животное не может нормально кушать. И длительное нахождение инородного тела чревато воспалением, язвами и даже образованием дырок в пищеводе и желудке. А это гибель, – рассказывает Александр Чернов.

Его в Грузию вызвали спустя полторы недели. Сначала пытались разобраться, проглотил ли дельфин пластик. Отсматривали камеры наблюдения, водолазы обследовали дно бассейнов. А потом вызвали коллегу из Кургана.

– Лет семь назад, был в Батумском дельфинарии на шоу, познакомился с руководством, провел лекцию по инородным телам внутри дельфина. Но надо сказать, для них это было удивительно, они не допускают попадания ничего в воду. Ведь дельфин сразу все глотает, – объясняет Александр.

Именно этого ветврача вызвали не случайно. У Александра Чернова за плечами огромный опыт – уже не раз спасал белух, касаток и дельфинов. И оборудование есть специальное. Его ветеринары привезли в Грузию на машине.

Только вот случилась еще одна задержка – у Александра почти просрочен загранпаспорт, в Грузию бы не пустили. Правда, везде отнеслись с пониманием и документ сделали в три раза быстрее положенного срока.

При первой же возможности поехали в Грузию. Там сразу осмотрели место. А уже следующим утром приступили к скринингу.

– Проверяли в вертикальном положении в бассейне. Тренеры просили подплыть дельфина в вертикальном положении к бортику, а мы эндоскопическим оборудованием проверяли. На одного дельфина уходит минуты две, но подготовка каждого к осмотру занимает от пяти до 30 минут. Несколько часов проверяли, пока не поняли, что наш дельфин это Нини.

Осмотреть пришлось 12 дельфинов. Фото: Александр Чернов.

Всего в дельфинарии 17 обитателей. Пришлось проверять всех. Бутылка оказалось в 12-м по счету. Это Нини — 13-летняя звезда Батумского дельфинария, она выступает с момента его образования. К ее спасению подошли с особым трепетом.

– Нам потребовалось несколько часов, чтобы Нини положили на бортик бассейна. Для тренеров дельфины больше чем дети. Они боятся им психологически навредить, нельзя было выводить ее агрессивно. Действовали разными уговорами, играми, – добавляет Александр.

Бутылку из дельфина извлекали 10 человек. Шестеро из них поддерживали Нини и помогали ей. Она терпеливо лежала под мокрыми полотенцами.

– Мы ввели эндоскоп в пищевод, все там осмотрели. В желудке находилась бутылка горлышком вглубь, это достаточно сложно было для извлечения. Нам пришлось раздуть желудок мощной струей воздуха и путем захвата за горлышко перевернуть бутылку на 180 градусов. А потом в течение двух минут очень аккуратно подтягивали бутылку до пищевода.

Рядом с дельфином все время были тренеры. Фото: Александр Чернов.

А когда осталось 40 сантиметров, пришлось подключиться тренеру. Он засунул руку внутрь и аккуратно вытянул пластик через особо узкое место.

В желудке у Нини остались язвы. Но она не унывает – уже через час после извлечения выступала на шоу и радовала гостей.

– К дельфинариям отношусь очень хорошо. Есть много исследований, которые показывают, какое влияние оказывают дельфины на детей с аутизмом и ДЦП. Плавание с дельфинами оказывает положительное влияние на всех людей. В дельфинариях кроме шоу, занимаются очень активно лечением детей.

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