Хоп-хей-лала-лей, плати тысячу рублей: в Миассе оштрафовали мужчину, которого Агутин вытолкал со сцены

Леонид Агутин оттолкнул назойливого фаната Фото: соцсети

В Миассе Челябинской области оштрафовали мужчину, который выбежал на сцену к Леониду Агутину во время концерта. 9 июля город отмечал день рождения автомобиля «ЗиС-5В». На праздник пригласили много артистов, в числе которых были DJ Грув, стендап-комик Антон Борисов и Леонид Агутин.

Во время выступления последнего градус веселья в толпе зашкалил, и один из зрителей очень захотел поближе подобраться к кумиру. Мужчина спокойно забрался на сцену, поскольку охрана его вообще не трогала, затем приблизился и к артисту. Агутин обниматься с фанатом не стал, а лишь оттолкнул его.

— Подпортил настроение немножко, — заявил артист со сцены.

Расстроившийся поклонник ушел со сцены, после чего его скрутила полиция. Как стало известно КП-Челябинск, за свою выходку он заплатит тысячу рублей.

— Молодому человеку назначен штраф в размере 1000 рублей по ч.2. ст.20.1 «Мелкое хулиганство», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мы связались с мужчиной, чтобы узнать, какие слова он успел сказать Агутину, пока находился с ним на сцене. Но он отказался раскрывать секрет бесплатно. Вот что он заявил (орфография и пунктуация сохранены):

— Здравствуйте, это информация сугубо кондицифиальная, вся информация связана с этим платная.

Вероятно, таким образом мужчина хочет оплатить свой штраф и выйти в ноль.

Читатель КП сравнили произошедшее с тем, что случилось недавно в Екатеринбурге с певицей МакSим. Во время ее выступления на фестивале Ural Music Night на сцену выбежала фанатка и попыталась обнять певицу. Сделала она это так небрежно, что уронила артистку.

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