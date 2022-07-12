Спиртное, нелегальное ружье, прицельный выстрел: следователи восстановили картину убийства молодого хоккеиста в Челябинской области

Николай Шаров играл за команду "Колос". Фото: vk.com/bredysluh

В Челябинской области закончили расследовать гибель 26-летнего хоккеиста Николая Шарова. Спортсмена застрелили 2 мая на празднике в кафе «Перекресток» в поселке Бреды.

В убийстве обвиняют 35-летнего жителя Брединского района. Уголовное дело мужчины уже передали в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.

Перед судом 35-летний мужчина предстанет не впервые. У него уже есть несколько судимостей. Обвиняемый в последнее время нигде не работал. Соседи отзывались о нем отрицательно.

В день убийства, как считают следователи, житель Брединского района затеял ссору. На празднике в кафе собралось много людей. Гости танцевали, устраивали конкурсы. Хоккеист Николай Шаров активно участвовал во всех развлечениях. Между тем обвиняемый принял изрядную дозу спиртного и начал вести себя агрессивно. Он стал ругать хоккеиста, тот не остался в долгу и оскорбил обидчика.

Сестра погибшего Маргарита Ситахметова рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что спортсмен изначально хотел разнять ссору между другими гостями, но в итоге оказался ее участниками.

Обвиняемый решил жестоко отмстить за слова хоккеиста. Он покинул кафе, съездил домой в соседнее село Мирное и взял там охотничье ружье, которое хранил нелегально, а затем вернулся на праздник.

— В кафе он произвел прицельный выстрел в грудную клетку потерпевшего, перезарядил ружье и выстрелил в голову, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Хоккеист умер на месте. Гибель молодого человека опечалила многих жителей Брединского района. У игравшего за местный клуб «Колос» хоккеиста было много друзей. Утрату понесли любимая девушка и родители спортсмена.

Обвиняемого задержали вскоре после преступления. Мужчина сразу признал свою вину и даже не стал возражать против заключения под стражу. Суда он дожидается в СИЗО.

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