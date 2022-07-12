«Перед смертью жаловался на комнату, где бьют детей»: в интернате Челябинской области загадочным образом умер ребенок-инвалид

Мальчик жаловался на избиения в интернате, на его теле находили синяки Фото: соцсети

В Челябинской области при загадочных обстоятельствах умер 16-летний ребенок-инвалид. Все это произошло в одном из региональных интернатов для детей с особенностями. За несколько недель до смерти Саша (имя изменено) жаловался маме, что там есть некая комната, в которой избивают детей, которые не хотят спать. 7 июля мальчика не стало, теперь мать мальчика Марина добивается возбуждения уголовного дела.

Саша был инвалидом с детства, а когда он стал подростком, ему поставили новый, более тяжелый диагноз, связанный с психикой. За ребенком нужно было постоянное наблюдение, поэтому его мама была вынуждена отдать сына в интернат.

Но Марина даже не думала бросать свое дите. Она регулярно приезжала к нему, покупала лекарства и угощения, в том числе и для других детей. При первой же возможности забирала Сашу домой. Несколько недель назад они съездили в очередную больницу, и на обратном пути мальчик рассказал маме, что в интернате есть комната, где бьют детей. Якобы там к кровати привязывают тех, кто не хочет вовремя засыпать, а затем бьют палками по пяточкам.

— Сын неоднократно жаловался на то, что в интернате существует железная кровать «растяжка» — так называют ее воспитанники учреждения, — рассказывает Марина. — Поэтому 22 июня, когда я привезла ребенка после лечения, сообщила о том, что знаю о существовании такого вида наказания и усмирения детей в учреждении, где живет мой сын. И я возмущена таким поведением и жестоким обращением с детьми. На что мне сказали, что будут разбираться, когда выйдет из отпуска заведующая, а это 4 июля.

7 июля в 21:30 наступила внезапная смерть Саши. По словам Марины, причины все еще не установлены, но следователи взяли образцы тканей для экспертизы. Вскрытие показало, что содержимое желудка оказалось в легких и бронхах. А ранее, 19 мая, Саша проходил лечение в психиатрической больнице Уфы, где врачи заметили многочисленные синяки на спине ребенка. Также они обратили внимание на то, что волосы на затылке у мальчика были вытерты.

— На прошлой неделе я связалась с директором центра, и мы договорились о встрече на 11 июля. Я хотела приехать и решать вопрос о привлечении сотрудников интерната за такие вещи. Все дни с 22 июня я металась и тревожилась о состоянии и здоровья ребенка, и уже 11 июля думала забрать сына, так как заведующая при разговоре со мной сказала: «Я запрещаю своим сотрудникам это делать». Сейчас я прошу возбудить уголовное дело по факту смерти Саши, а также по факту жестокого обращения с детьми.

Со всем этим сейчас разбираются следователи. Мы связались с министерством социальных отношений Челябинской области, которое является учредителем интерната. И вот, что там рассказали:

— Приносим искренние соболезнования семье в связи с трагедией. Ребенок находился в социальном учреждении по заявлению матери с учетом его состояния здоровья. По информации руководителя центра, когда подросток ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало. В отделении организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. Как и в каждом учреждении, безопасность воспитанников и оперативная помощь — это безусловный приоритет. Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, сразу была оказана первая помощь и незамедлительно вызвана бригада скорой. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и была констатирована смерть ребенка. Сейчас работают следственные органы. Министерством будет проведена служебная проверка в данном учреждении. Выезд состоится в ближайшее время, — рассказали в пресс-службе областного министерства социальных отношений.

В Следственном комитете обещали предоставить информацию позже. Известно, что вчера должны были состояться похороны мальчика, но их перенесли на четыре дня по инициативе следствия.

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