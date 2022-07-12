«До 50% случаев — с необратимыми последствиями»: когда антибиотик спасает при укусе клеща и можно ли заразиться через молоко

С начала сезона в больницы обратились больше 15 тыс. южноуральцев Фото: Мария ЛЕНЦ

Запоздалое лето радует не только южноуральцев, но и клещей. С начала сезона в больницы обратились больше 15 тыс. человек, если сравнивать с прошлым годом с тем же периодом цифра выросла на 3 тыс. По данным Роспотребнадзора, в больницах сейчас с подозрением на клещевой энцефалит 177 человек, а у 20 пациентов он подтвержден. Поздно ли ставить прививку от энцефалита, когда нужно обращаться к врачу и к чему готовиться, если заподозрили энцефалит. Об этом поговорили с заместителем главврача челябинской городской поликлиники № 5 Нелли Верзаковой на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM).

Если обнаружил клеща в длительном походе, нужно ли скорее возвращаться или достаточно принять антибиотик?

— Энцефалит — вирусная инфекция, антибиотик только принесет вред. Для профилактики боррелиоза у нас есть 96 часов, лучше сохранить клеща. Нужно свернуть отдых и как можно быстрее ехать в лабораторию. Если поход длительный можно взять антибиотик, только проконсультировавшись с врачом и взяв у него рецепт, но этот антибиотик будет только от боррелиоза, потому что именно он может лечиться лекарством, а вот против вируса энцефалита не поможет. А если окажется, что вас укусил клещ и передал энцефалит, то такой антибиотик только усугубит ситуацию. Так что лучше скорее ехать в больницу. Антибиотик — доксициклин, имеет ряд побочных действий и противопоказан определенному контингенту пациентов.

Вообще, максимальный пик клещевых инфекций приходится на май — октябрь. Чаще всего клещевые инфекции, представленные у нас в регионе, — клещевой энцефалит, болезнь Лайма, боррелиоз, эрлихиоз и другие, но первые два самые часто встречающиеся. Когда отдыхаем нас часто посещает мысль: «Хоть бы не встретить энцефалитного клеща», но страшен не только он.

Всегда ли энцефалит — это тяжелое заболевание с параличом?

— Не всегда, часто может обойтись повышением температуры, лихорадкой, ломотой в теле, головными болями, мышечными болями. А при рано начатом лечении наступает выздоровление. Но все-таки до 50% случаев — очаговые поражения центральной нервной системы, которые, к сожалению, приводят к необратимым последствиям — параличам (полному отсутствию произвольных движений), парезам (снижению силы мышц), к инвалидности и даже смерти.

Можно ли ставить прививку, если через пару дней собираешься поехать на отдых, есть ли в такой вакцинации смысл?

— До выхода в очаг на природу должна уже быть вторая, завершающая прививка не позднее месяца до выхода. Смысла ставить накануне нет — иммунитет не выработается, а если еще и клещ укусит, будет хуже.

Вакцина одна или существуют разные?

— Много разных, они взаимозаменяемы. Наши российские создаются на основе заболеваний наших клещей, а зарубежные ориентирована не на нас.

Нужно ли ставить гамма-глобулин (лекарственный препарат, содержащий противобактериальные и противовирусные антитела), если у пациента есть прививка от энцефалита?

— Совершенно не нужно, у пациента с ранее поставленной прививкой уже есть свои антитела, и вводить донорские нет смысла. Можно даже не исследовать клеща, если есть полный комплекс прививок. Можно исследовать пациента на количество антител, если был прерван график прививок и не соблюдены сроки. Этот анализ платный, в частных поликлиниках их делают. Можно исследовать это, и если все в норме ехать на природу. И потом поставить прививку.

Бывают люди, у которых без прививки есть иммунитет к клещевому энцефалиту?

— Если человек болел уже клещевым энцефалитом, то у него пожизненный иммунитет. Население, которое проживает в эндемичных районах, может иметь его, эти люди пережили вирус «на ногах», то есть в легкой форме.

Если чаще ставить прививку, иммунитет будет крепче?

— Нет, таким образом можно навредить себе, надо строго соблюдать инструкцию.

Можно ли заразиться от молока? Если животное заражается от клеща, а инфекция попадает в молоко.

— Да, чаще всего от козьего молока, но иногда и коровьего. Есть люди, которые любят пить парное молоко, лучше кипятить, чтобы инактивировать (убить) вирус.

Можно ли заразиться от зараженного человека?

— Нет, человек является тупиком для инфекции. Заразиться можно только от укуса клеща, где происходят определенные стадии развития инфекции.

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