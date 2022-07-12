Сходил за песком для кур: южноуралец нашел на берегу озера котлы древних сарматов

Котлы передали Государственному историческому музею Южного Урала. Фото: ГИМ Южного Урала

Южноуралец Игорь Рябинских обнаружил два котла разных размеров возле озера Окункуль в Челябинской области. Он набирал песок для кур в нескольких метрах от берега, когда наткнулся на покрытые коррозией предметы. Мужчина посчитал, что находки могут представлять историческую ценность и связался по телефону с сотрудниками исторического музея Южного Урала.

По описанию котлы могли принадлежать древнему кочевому народу скифам. По началу у сотрудников музея возникли сомнения по этому поводу, но они решили встретиться с мужчиной и проверить находки.

— Мы предполагали, что это будут предметы иткульской культуры. Поскольку известно, что в этих местах находились иткульские городища. Каслинский район не характерен для могильников скифской культуры, их находили южнее Челябинска. В нашем регионе обитали кочевые ираноязычные племена — сарматы, но и их предметы ранее в этих местах не обнаруживались. Тем не менее оба котла принадлежат сарматской культуре, — рассказала хранитель фондов археологии Зоя Валиахметова.

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

Котлы действительно редкие – их возраст составляет 2500 лет. В Челябинской области подобных находок можно пересчитать по пальцам. Похожий большой котел из кургана Темир есть в Музее археологии и этнографии ЧелГУ, еще два маленьких имеются в фондах Исторического музея Южного Урала — из могильника Кичигино Увельского района и из иткульского городища.

Сейчас находки проходят этап реставрации и чистятся от коррозии. По времени это займет больше полугода. Но сотрудники исторического музея Южного Урала не исключают вероятность, что на котлы можно будет поглядеть на ближайшей выставке, посвященной металлурги нашего региона.

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

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