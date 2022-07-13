«Цифровая кафедра» для студентов и тысячи возможностей: что предложит абитуриентам ЮУрГУ

Александр Вагнер рассказал, почему лучше поступать в вуз в родном регионе. Фото: Егор ИВЛЕВ

Разгар приемной кампании в вузах – самый жаркий период. И дело здесь не в июльской температуре, а в тысячах абитуриентов, мечтающих получить хорошее образование и путевку в жизнь. Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер и заместитель проректора по учебной работе Юлия Болотина рассказали об особенностях приемной кампании-2022 и о том, как вуз намерен отвечать на вызовы времени и меняться.

«Домашний» университет лучше

Александр Вагнер: если посмотреть на структуры программ бакалавров и сравнить между столичными и нестоличными университетами, то, на самом деле, большие отличия найти будет сложно. Программы по структуре и по содержанию очень похожи. Зачастую известные, именитые профессора-ученые занимаются образованием больше в магистратуре и на старших курсах специалитета.

Выбирая программу для поступления в университет после школы, я бы призывал ориентироваться на «домашние» университеты. Те, которые находятся ближе к дому, в этом городе или области. А когда идет выбор программы магистратуры, то здесь, думаю, выпускники-бакалавры могут сделать правильный выбор и отдать приоритет тем программам и научным школам, которые лидируют в России и мире.

С высокими баллами и без бюджета: что делать, чтобы избежать такой ошибки

Александр Вагнер: Я назову главный и ключевой момент этого года. Зачисление во все университеты проходит в один день. Также в этом году требуется и согласие на зачисление, и оригинал документа об образовании, иначе университет не сможет зачислить студента. И есть дата, когда заканчивается прием оригиналов и согласий - 3 августа, и время - 18:00. После этого университет не сможет по закону принять студента. Время привязано к региону, поэтому если вы выбираете из разных вузов страны, то стоит понимать, что чем западнее регион, тем позднее прояснится ситуация.

В прошлом году было большое количество ситуаций, когда студенты на время окончания приема согласий себя уверенно представляли в столичных вузах, там их не приняли, а они не подали согласие в региональные вузы. И из-за этого абитуриенты с хорошими баллами никуда не поступили или пошли на обучение по контракту.

Юлия Болотина: ЮУрГУ - один из немногих вузов, дающий возможность абитуриенту подать заявление на бюджетные места на 10 направлений. То есть максимальное количество, которое разрешается в стране. Кроме этого, при регистрации заявления открывается личный кабинет и каждый наш абитуриент, если у него есть результаты ЕГЭ, имеет возможность до 25 июля менять направления подготовки в разрезе результатов, которые у него есть. Имеет возможность менять приоритеты. Таким образом у него будет больше шансов занять бюджетное место.

Кроме этого, в университете уже больше 13 лет работает консультационный центр. Там можно получить ценные советы по направлениям подготовки и сделать правильно свой выбор.

Беседа с ректором прошла в пресс-центре «Комсомольской правды» Фото: Егор ИВЛЕВ

Возможности для тысяч студентов

Юлия Болотина: Вуз в этом году может предложить 2800 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет, еще 800 мест - в магистратуру. В основном это направления, связанные с инженерно-техническими специальностями, направления IT сферы, направления естественно-научные. Кроме того, университет получил большое количество мест на три программы, связанные с психологией, два из которых - специалитет. Бюджетные места есть на юриспруденции и трех программах специалитета в этой области.

Важно понимать, что количество бюджетных мест зависит от того, насколько работодатели России хотят иметь квалифицированных специалистов. Это не говорит о том, что, например, в области экономики, менеджмента нет такой потребности. Есть потребность, но также есть и вузы в границах Садового кольца, куда уходит большое количество бюджетных мест в области экономики и менеджмента.

Но направления, по которым ведет подготовку ЮУрГУ – перспективные. В подтверждение этому портал, который был создан и поддерживается Министерством науки России, «Факультетус», где ЮУрГУ имеет высокий рейтинг. Кроме этого, 397 крупных работодателей России, которые специалистов очень ждут.

Цифровая кафедра

Александр Вагнер: Технологии развиваются, в том числе и образовательные. И вызовы последних двух лет перевели частично формат работы университета в дистанционный. Были подготовлены и преподаватели, и информационная инфраструктура. В университете есть необходимые комплекты программного обеспечения. Они свободно распространяются, доступны для всех участников учебного процесса.

Более того, у нас есть массовая онлайн-платформа. Очень прогрессивная, динамично развивающаяся. Мы, конечно же, подсматриваем лучшие практики у наших и зарубежных университетов. Берем их на вооружение, адаптируем и используем.

В рамках программы «Приоритет 2030» в ЮУрГУ также реализуется новый проект – «Цифровая кафедра». Это большая виртуальная база данных, которая будет формировать несколько уровней цифровых компетенций у студентов. Среди сфер, которые они будут изучать, и цифровая гигиена, и коммуникации, и программное обеспечение и разработка, и искусственный интеллект, и интернет вещей. Работа с такой «цифровой кафедрой» позволит нашим выпускникам быть более конкурентоспособными после окончания обучения.

Юлия Болотова рассказала, что абитуриентам в вузе дарят подарки. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фаблабы для проектов и новые корпуса

Александр Вагнер: Два года назад университет ввел новое общежитие на 1,5 тысячи мест. Там очень достойные условия проживания, новая инфраструктура, новые комнаты, здание. И оно расположено в удобном месте, можно достаточно легко и быстро добраться до университета.

Сейчас мы работаем над проектированием еще одного корпуса. Я предполагаю, что это тоже будет общежитие. Совершенно новое, тоже порядка 1,5 тысяч мест с современными условиями. Но это будет немножко позже. Сейчас мы занимаемся проектированием. И в зависимости от экспертизы государственной, можно будет говорить о сроках его строительства.

Юлия Болотина: благодаря творчеству наши студенты формируют предпринимательские компетенции, нужные работодателю. В первую очередь, это, конечно же, ФабЛабы - лаборатории по актуальным направлениям: электроника, современный инжиниринг, системы, связанные с 3D-моделированием и прототипированием. Здесь студенты могут разработать проект, запрограммировать модель, создать прототип и на хорошем оборудовании его изготовить. Недавно создали прототип арктического автобуса, представленного в том числе на Иннопроме.

Дальше – «Точка кипения». Это пространство, в котором реализуется связь между бизнесом и нашими студентами. Те предпринимательские и инженерные идеи, которые предлагают наши ребята, в дальнейшем реализуются. ЮУрГУ позволяет нашим студентам в полной мере все свои идеи, все свое творчество показать работодателю и обсудить в профессиональной среде. Говоря о том, к чему это все приводит, это, конечно же, «Стартап как диплом». Мы первые, кто в регионе реализует модель стартапов, которые ребята в этом году как дипломный проект защищали перед государственной комиссией.

Во всем другом нашим студентам тоже очень повезло. У нас лучший бассейн не только в городе, но и в регионе. У нас лучший скалодром, у нас манеж, где можно заниматься любым видом легкой атлетики и теннисом. Более 10 залов оснащены для занятия различными видами восточных единоборств, борьбы. У нас команда «Политехник», которая известна широко и существует много лет. Активно развивается баскетбол. В структуре «Челбаскета» наши баскетболисты занимают ведущие позиции. Развивается все то, что связано со спортивным туризмом, спортивным ориентированием.

Нельзя не сказать о нашем Центре творчества, где занимаются более 30 коллективов различной направленности, работает Студенческая филармония. Вы все знаете, что, когда в город приезжает какой-либо именитый оркестр, ансамбль, он обязательно дает концерт в актовом зале ЮУрГУ. Это и есть Студенческая филармония, которая дает возможность каждому, не выходя из кампуса, прикоснуться к большому искусству.

Курс на Азию и Восток

Александр Вагнер: У нас сейчас продляются договора иностранных научных сотрудников, которые работают в институте. Что касается международных программ. Объемы программ обмена для студентов в последние два года существенно снизились. Сохраняются ограничения на посещение ряда стран. Есть определенные сложности с визовой поддержкой. Но там, где это возможно и есть возможность приема наших студентов и иностранных студентов, мы программу реализуем.

Говоря о странах: с Китаем сейчас сложности. Продолжаются программы с Казахстаном, Узбекистаном, рядом стран ближнего зарубежья. Есть прием из ряда арабских стран. К нам прибыл преподаватель из Сербии.

Юлия Болотина: На сегодняшний день количество студентов, которые подают заявления в магистратуру и на англоязычные программы бакалавриата только увеличилось. Много стало абитуриентов из Китая, Египта.

Только с утра пять абитуриентов из зарубежных стран подали заявление на магистерские программы. С ними работает управление международного сотрудничества, решает все проблемы.

Сколько абитуриентов пришло в вуз на данный момент?

Юлия Болотина: Утром, на 10:06 12 июля, было 7200 абитуриентов.

Александр Вагнер: Ждем десятитысячного!

Юлия Болотина: Много ребят сдают информатику, чтобы стать программистами. Это перспективное направление и ЮУрГУ может предложить такие направления, как информатика и вычислительная техника, информационная безопасность. В этом году направление прикладной математики и информатики приобрело конкурентное преимущество, так как эта программа будет реализовываться совместно с МФТИ. Увеличился интерес к таким программам специалитета как ракетостроение и проектирование ракетных двигателей.

Как обычно много абитуриентов выбирают то, что связано с автоматизацией производства, управлением в технических системах, приборостроением. С каждым годом все большей популярностью пользуются направления, связанные с химией, химической технологией, экологией, физической культурой, педагогическим образованием, гостиничным делом. Я уже не говорю о направлениях, связанных с гуманитарной сферой - это юриспруденция, журналистика, лингвистика. Там традиционно большой конкурс на бюджетные места и контрактное обучение.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Ракеты «рулят»

Юлия Болотина: Мы в первый раз в этом году в сентябре начнем подготовку в Военном учебном центре по программе «инженер по обслуживанию и ремонту беспилотных летательных аппаратов». Она для студентов, которые учатся на специалитете по направлению «проектирование ракет и ракетных комплексов» и «проектирование ракетных двигателей». Право на реализацию этой учебной программы мы выиграли в большом конкурсе среди вузов, и она будет впервые представлена в России. Мы очень надеемся, что Министерство обороны разрешит и для девушек, которые учатся на этом специалитете, обучение по программе «оператор беспилотных летательных средств» с присвоением звания лейтенанта запаса.

Еще интересный факт – на «проектирование ракет и ракетных комплексов» и «проектирование ракетных двигателей» у нас в этом году очень много двойняшек- девочек поступают. Одна поступает на ракетостроение, вторая на ракетные двигатели. Посмотрим, как сложится их судьба. Сейчас уже четыре пары двойняшек к нам пришли с хорошими высокими баллами, от 250.

Скидки на обучение и стипендии

Юлия Болотина: В этом году Ученый совет университета утвердил программу скидок на обучение и именные стипендии для студентов, обучающихся на бюджете и контракте.

Мы отмечаем, что увеличилось число абитуриентов, которые будут поступать без вступительных испытаний. Это победители и призеры многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», олимпиады «Изумруд» УРФУ, которые выбирают наш университет.

Ежегодно более 350 ребят у нас относятся к разряду высокобалльников и получают именную стипендию 10 тысяч рублей в месяц в течение семестра.

Приведу пример. На днях с одним абитуриентом подсчитывали затраты на обучение. С учетом всех скидок и получения стипендии, семье придется заплатит всего 40 тысяч рублей за первый год обучения.

Фото: Егор ИВЛЕВ

«Час с ректором»

Именно под таким названием 30 июля в актовом зале ЮУрГУ в 11.00 пройдет встреча с Александром Вагнером. Абитуриенты и их родители смогут задать все интересующие вопросы и познакомиться с самим вузом. Гостей ждет неформальное общение и увлекательная экскурсия по университетскому кампусу – будет возможность посмотреть новое общежитие, Военный учебный центр ЮУрГУ.

Полная информация об учебе в ЮУрГУ и условиях для поступления.

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