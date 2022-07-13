На что влияет щитовидная железа

Фото: "Инвитро"

Щитовидная железа – маленький, но крайне важный орган эндокринной системы. Патологии щитовидной железы могут отражаться на обмене веществ, работе сердца и желудочно-кишечного тракта, а также на психическом состоянии и половой активности человека.

По статистике, одна из самых распространенных эндокринных патологий именно проблема со щитовидной железой. Она занимает второе место после сахарного диабета.

Нарушения в работе щитовидной железы могут быть связаны со стрессом, недостатком макро- и микроэлементов, в частности йода, а также со сбоями в работе других органов.

Симптомы могут быть неочевидными, например, чрезмерная утомляемость. В таких случаях редко обращаются к врачу, списывая всё на высокую активность жизни, недосып и прочие факторы. Именно поэтому функцию щитовидной железы желательно проверять регулярно. Это особенно важно для людей в группе риска. К ним относятся женщины, а также люди старше 60-ти лет, и те, у кого в семье были родственники с заболеваниями щитовидной железы.

Основной показатель состояния щитовидной железы – тиреотропный гормон (ТТГ), который вырабатывается гипофизом и регулирует синтез гормонов щитовидной железы. Концентрация ТТГ позволяет выявлять начальные стадии заболеваний, когда показатели тиреоидных гормонов в крови еще находятся в норме.

Комментирует Юлия Сорокина, врач-эндокринолог, диетолог, к.м.н. «Инвитро-Юг».

— По статистике ВОЗ, от 10 до 30% взрослого населения в мире страдают различными заболеваниями щитовидной железы, связанными как с нарушением функции железы, так и с изменением ее структуры, что коррелирует с результатами, которые мы получили в ходе исследования. Заболевания щитовидной железы встречаются часто среди всех возрастных групп и являются одной из самых распространенных эндокринных патологий.

По статистике «Инвитро» почти в 2 раза чаще, чем остальные, анализ на ТТГ сдают люди в возрастной группе от 18 до 45 лет. Это наиболее активная возрастная группа, в которой всё чаще люди уделяют внимание профилактике, проходят диспансеризацию, а также нередко сдают анализы по своей инициативе без направления врача. Что касается детей, то здесь ситуация обратная. Родители с детьми обращаются в «Инвитро», чтобы сдать тест на ТТГ, по направлению врача, а не самостоятельно.

Наибольший процент отклонений выявлен при этом у людей старше 65 лет – у 10% показатель снижен, а у 18,2% – наоборот выше нормы. Повышение ТТГ – это возможный показатель некомпенсированного или впервые выявленного гипотиреоза.

Какие рекомендации по поддержанию щитовидной железы?

Чаще заболевания щитовидной железы встречаются среди женщин старше 35 лет, беременных и людей старшего возраста.

На сегодня самым эффективным является профилактика йододефицитных состояний. Для определенных категорий людей – женщины, планирующие беременность и беременные, кормящие, дети младшего возраста – йодная профилактика может проводиться препаратами йода. Для всех остальных рекомендуется первичная профилактика: обогащение рациона йодсодержащими продуктами. Оптимально включить в рацион йодированную соль.

При каких симптомах рекомендуется обратиться к врачу?

При изменении массы тела, не связанном с изменением характера питания, появлении слабости, непереносимость тепла или холода, появление выраженной сухости или наоборот чрезмерной потливости кожных покровов, изменение частоты сердечных сокращений, появление отеков. Все это может свидетельствовать об изменении функции щитовидной железы. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту.

В «Инвитро» вы можете сдать ТТГ и другие анализы для оценки состояния щитовидной железы с максимальным комфортом и по привлекательной цене.

С 02.05.2022 по 31.07.2022 в медицинских офисах «Инвитро» проходит акция «Гормоны ответят».

Состав акционного профиля:

№ 56 Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH)

№ 55 Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4)

Стоимость акционного профиля в Кургане – 590 руб. Стоимость взятия биоматериала оплачивается дополнительно.

Организатор акции – ООО «ИНВИТРО-Урал». Подробности об организаторе акции, а также стоимость акции в других городах – уточняйте на сайте invitro.ru и по телефону 8 (800) 200-363-0.

Новости компаний

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА