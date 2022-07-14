Герой знаменитого мема про плоскую Землю из Челябинской области Максим Ожерельев собирается стать военным

Максим Ожерельев отрекся от теории плоской Земли и хочет стать военным Фото: соцсети

Максим Ожерельев родился и вырос в Миассе Челябинской области. До 14 лет парень жил спокойно, пока летом 2017 года на него не обрушилась слава. Максим записал видеоролик, в котором рьяно заявлял, что Земля плоская, а тот, кто верит, что живет на шаре — просто обманутый глупец.

«ШАРОВЕРЫ, ОДУМАЙТЕСЬ!»

Видео быстро разлетелось по соцсетям, и кто-то даже всерьез перешел на сторону плоскоземельщиков. И это понятно, ведь аргументы, которые использовал Максим, практически не поддаются критике. Вот несколько цитат из видео:

— Я подпрыгну. Земля вращается со скоростью 400 метров в секунду. Я опускаюсь на том же месте. Почему Земля не сделала д***кое перемещение, и я на 400 метров куда-то не улетел?! Какая убогая шаро**ская теория...

— Торричелли что-то там открыл, доказал... Да п*** ваш Торричелли. Ничего он не открыл и не доказал, никого он не убедил.

— Чуваки, выходите, посмотрите по сторонам. Вы что, на шаре живете? Вы живете на плоскости!

«Я НЕС ЧУШЬ, ПРОСТИТЕ МЕНЯ»

Правда, спустя годы Максим и сам начал сомневаться в своих высказываниях. В декабре 2019 года он записал видео, где заявил, что ему трудно принять какую-либо из сторон. И он ответит на вопрос, какая Земля, только если ему предоставят неоспоримые доказательства о ее форме.

И в январе 2021 года парень окончательно отрекся от теории плоской Земли.

— Я перестал быть плоскоземельщиком. Считаю, что это деструктивная секта. Я был ребенком и нес чушь. Простите меня, — написал Максим на своей страничке в ВК.

В комментариях Максим добавил, что человек, благодаря которому он стал сторонником плоской Земли, тоже дал заднюю. Такое заявление разбило не одну сотню сердец. Поклонники Максима написали, что они разочарованы и теперь не знают, во что верить. Конечно, львиная доля этих комментариев написана в шутку.

ОТРЕКСЯ ОТ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ И ХОЧЕТ СТАТЬ ВОЕННЫМ

Максим продолжил снимать видеоролики для своего YouTube-канала. Он публиковал контент о путешествиях, выживании в лесу, голодании и просто делился насущными мыслями. Но с апреля 2021 года его канал простаивает без обновлений. Более того, Максим не заходил в соцсети с ноября прошлого года.

Мы связались с его родителями, чтобы узнать, как сложилась судьба парня. По словам отца Максима, с ним все хорошо, сейчас он собирается стать военным.

— Максим сейчас в Москве, он поступает в Московский военный институт, — рассказал КП-Челябинск Михаил Ожерельев.

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