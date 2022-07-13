Работа для подростков в Челябинске на лето 2022: как устроиться на подработку во время каникул

Подсказываем, где искать вакансии для подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом 2022 в Челябинске выделили 1 500 мест на работу для подростков. Правда, в приоритете дети с трудной жизненной ситуацией, сироты, из неполных семей, а также состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Но и другие школьники могут найти подработку во время каникул. Как это сделать и какие условия предлагают, узнали в центре занятости населения Челябинска.

КАКИЕ УСЛОВИЯ НА РАБОТЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ?

Работа для подростков не подразумевает специальной подготовки. Они убирают мусор, высаживают и поливают растения, пропалывают цветники, красят памятники и скамейки в скверах, а также красят детские площадки.

При этом на тяжелые работы привлекать школьников запрещено. Это те условия труда, где им придется:

- вручную поднимать и перемещать тяжести;

- находиться во вредных и опасных условиях;

- работать ночью;

- работать вахтовым методом.

- делать то, что причиняет вред здоровью и нравственному развитию: работать в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, производить, перевозить и продавать алкоголь, сигареты и наркотики.

С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО РАБОТАТЬ И ПО СКОЛЬКО ЧАСОВ?

Устроиться на работу подростки могут с 14 лет. При этом городской центр занятости населения помогает в этом вплоть до совершеннолетия.

Время работы в каникулы установлено трудовым кодексом:

– от 14 до 15 лет не более 4 часов;

– от 15 до 16 лет не более 5 часов;

– от 16 до 18 лет не более 7 часов.

Для тех, кто совмещает работу вместе с учебой, смены длятся еще меньше:

– от 14 до 16 лет не более 2,5 часов;

– от 16 до 18 лет не более 4 часов.

Сколько именно часов школьник будет трудиться, работодатель устанавливает сам — в рамках срочного трудового договора.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ШКОЛЬНИКАМ?

Зарплата подростка складывается по-разному: он получает либо за отработанные часы, либо по расценкам предприятия, либо исходя из оклада. Плюс, работодатель может за свой счет сделать доплату. Минимум, от которого отталкиваются при оплате труда, соответствует МРОТ: в Челябинской области с учетом районного коэффициента это 17 570 рублей.

При приеме на работу с подростком заключают срочный трудовой договор в двух экземплярах, и оформляет трудовую книжку и СНИЛС, если их у ребенка не было.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ВАКАНСИИ?

Рабочие места для подростков создают при школах, детских садах, учреждениях здравоохранения и коммунального обслуживания, на предприятиях. Кроме того, каждое лето в Челябинске появляются трудовые отряды: при администрации города, школах и депутатах.

Чтобы посмотреть вакансии на работу, необходимо зарегистрироваться на портале «Работа России», заполнить резюме и заявление о содействии в поиске работы, выбрав форму заявления «Без получения статуса безработного». Так и вам будут направлять вакансии, и вы сможете через фильтры подыскивать подходящее.

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