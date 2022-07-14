Новый ректор ЮУрГУ Александр Вагнер о самостоятельности в вузе и переменах: «Это будет тандем опыта и энергии»

ЮУрГУ возглавил Александр Вагнер. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Южно-Уральском государственном университете в разгар приемной кампании сменился ректор. Крупнейший в регионе вуз возглавил 38-летний кандидат наук Александр Вагнер, до этого работавший проректором в Томском университете и Дальневосточном федеральном университете. В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) исполняющий обязанности ректора рассказал о том, какие перемены ждут вуз и что он привез с собой с Дальнего Востока.

Два принципа формирования команда

- Как правило, в академической среде тяжело воспринимают назначенцев из других регионов. Как будете завоевывать доверие?

- Да-да, таких называют «варягами». На самом деле, любое доверие завоевывается потом и трудом. Нужно рассмотреть основные вызовы, которые стоят перед нашим университетом, – это динамичное развитие, улучшение условий труда и расширение возможностей для студентов. Вот важные позиции, над которыми я буду работать.

Мое знакомство с вузом оказалось довольно быстрым, с глубоким погружением в тематику. Помогла также стратегическая сессия, которая как раз проходила на базе ЮУрГУ с участием представителей разных высших учебных заведений. Она была посвящена научно-технологическому развитию региона, и вузам в этом отведена ключевая роль. Были озвучены не только достижения научных школ, формы кооперации университетов, но и проблемы. Главный потенциал учебного заведения остается неизменным – это коллектив, научные школы, созданные в университете.

- После официального представления ученому совету, отвечая на вопрос журналистов, вы сказали, что не исключаете усиления команды «людей из Сибири». Уже созрело решение по формированию ректората?

- У меня два принципа формирования команды. Первый - команда должна быть сильной, чтобы браться за важные задачи и эффективно их решать. Второй принцип - если в команде есть слабые звенья, то есть сотрудники, которые не могут справляться с поставленными задачами, то нужно усиливаться людьми со стороны.

На данном этапе выводы делать рано. Команда в ЮУрГУ довольно профессиональная, работает слаженно. Есть ощущение корпоративной семьи, именно семьи, а не семейственности. У меня пока претензий нет к команде, но я вижу определенные пробелы. Например, у нас не закрыт блок по международной деятельности. Здесь мы с Александром Леонидовичем (Шестаковым, ставшим президентом ЮУрГУ - примеч. редакции) находимся в поиске того, кто эту позицию мог бы занять, потому что направление важное.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Тандем опыта и энергии

- Александр Леонидович Шестаков много лет возглавлял вуз, теперь стал президентом ЮУрГУ, он также является вице-президентом Союза ректоров России. Не боитесь стать при такой структуре управления университетом и при довольно молодом возрасте несамостоятельным ректором? Ректором, зависящим от других?

- Ответственность за университет и все, что в нем происходит, возлагается на ректора. И здесь упор на самостоятельность, конечно же, ощущается. И ответственность в полной мере мною воспринята.

Но в президенте вуза я вижу союзника, опору и наставника. У Александра Леонидовича большой опыт управления университетом, в том числе в сложные времена для страны, в сложные времена для вуза. Для меня этот опыт бесценен. Мы сразу обсудили все моменты, и я сказал, что работать будем в тандеме. Это будет союз опыта и смелых решений, энергии, активности. Сейчас нужно не просто двигаться в правильном направлении, а бежать с заданной скоростью. Наш тандем позволит это сделать.

- ЮУрГУ создавался как технический вуз, затем присоединились гуманитарные направления. Каким вы видите вектор развития?

- Вектор один - усиление тех направлений, которые есть. Но основываться нужно на целесообразности. Что дает широкий спектр направлений от технических до гуманитарных? Он позволяет университету всесторонне развиваться и отвечать требованиям времени.

Я считаю, что это преимущество. Объясню. Для Челябинска важны проекты экологического мониторинга, создания технологий, которые позитивно бы влияли на нашу экологию. Но чтобы создать что-то новое, невозможно быть специалистом в одной сфере. Здесь нужны знания и IT-технологий, и экономики, и юриспруденции. То есть любой проект сегодня - это мультидисциплинарная вещь.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Собрать все лучшее

- Обсуждается тема отказа от Болонской системы. А что вы думаете по этому поводу?

- Сначала хотелось бы понять, как будет меняться наша система образования. На большом заседании Союза ректоров России министр науки Валерий Николаевич Фальков сказал очень правильные слова, что у Болонской системы, когда образование делится на бакалавриат и магистратуру, были свои плюсы.

Нужно провести хорошую детальную работу, проанализировать плюсы, которые были до Болонской системы и с ней. Только тогда можно будет говорить о некой своей системе образования, которая бы удачно сочетала в себе все лучшее.

- Наличие высшего образования всегда было конкурентным преимуществом. Но потом оно стало доступным даже для троечников, и появились анекдоты, что у дворников требуют красный диплом или как выпускники вузов работают потом менеджерами в магазинах.

- Я с вами не согласен. В Конституции написано, что образование должно быть доступным для всех. Есть бюджетные места, которые распределяются по направлениям в соответствии с государственной политикой. Контрольные цифры приема определяются на основании конкурса, в котором участвует вуз, доказывая высокое качество и высокую востребованность среди поступающих.

Бакалавриат дает базу для профессионального становления специалиста, а в магистратуре может быть специализация под конкретного работодателя, проекты. К примеру, в сфере проектирования две фирмы могут использовать разное программное обеспечение, при этом проекты будут сформированы в одних и тех же форматах. Для того чтобы освоить другое программное обеспечение, человеку не нужно учиться с нуля, достаточно поступить в магистратуру и наработать новые компетенции.

- Челябинская область отличается довольно сильной системой образования. Но есть проблема – большой отток талантливых выпускников, которые пополняют ряды студентов столичных вузов. На ваш взгляд, чего не хватает университету, чтобы удержать молодежь здесь?

- Если поступают, значит выдерживают всероссийскую конкуренцию, а это доказательство хорошей подготовки здесь. Но я не совсем понимаю целесообразность, когда выпускники школ хотят именно в московские вузы. Если представить линейку измерения качества образования и разместить на ней программы бакалавриата, то мы увидим, что они все похожи.

Ведущие профессора, лидеры научных школ, которые известны во всем мире, как правило, работают не с бакалаврами, а с магистрантами и аспирантами. Поэтому стремиться к ним лучше после получения базового образования в «домашнем» университете.

О любви к задачам и скорости

- Вы учились в школе в 90-е годы, которые принято называть «лихими» и когда выгоднее было работать в коммерции, а не науке. А вы выбрали физический факультет и инженерную специальность. Почему?

- Я родился и жил в деревне в Томской области. Моя учеба как раз пришлась на эти, как вы говорите, лихие 90-е. Но до деревни все проблемы и искушения докатились позже, когда жизненные приоритеты были расставлены.

Дети рождаются каждый со своим талантом: один бегает быстрее, другой прыгает выше, третий поет хорошо и так далее. Но важно, чтобы эти способности кто-то разглядел и помог развивать. Мне очень повезло с моим учителем физики, она увлекла меня этой наукой. Я принимал участие в олимпиадах и побеждал в них. Мне нравилось решение задач, поиск вариантов.

Увлечение физикой и определило мой выбор профессии.

- Это сейчас у детей из деревни или города равные возможности поступления в любой вуз страны благодаря ЕГЭ.

- Да, когда я поступал в вузы, ЕГЭ еще не было. Нужно было сдавать экзамены в каждый университет. Более того, даже если поступаешь в один вуз на разные направления, то порой приходилось сдавать один и тот же предмет несколько раз, на каждый факультет отдельно. Например, русский язык сдавали по два, а то и по три раза. Со мной так же было, потому что я поступал в несколько университетов. В итоге удалось попасть туда, куда хотел изначально.

Фото: Егор ИВЛЕВ

- В Томском университете основным направлением вашей работы было изучение применения излучений и ядерно-физических методов в медицине для диагностики и лечения заболеваний. Откуда интерес именно к этой теме?

- Ядерная медицина не сугубо мое направление, и я не являюсь его ярчайшим представителем, но научный интерес остался. Мы уже обсуждали с ректором медицинского университета и с ректором ЧелГУ развитие этой темы.

Я надеюсь, что в этом направлении будет определенная межвузовская кооперация, и мы будем полезны и региону, и нашей стране с точки зрения развития новых методов, инструментариев в сфере ядерной медицины.

- Во время вашей работы Томский политех был принят в крупнейшие эксперименты на Большом адронном коллайдере. Сейчас работа продолжается? И может ли наука сегодня развиваться без международных коллабораций?

- Да, Томский политех является участником трех крупных экспериментов. Есть подразделение, которое занимается разработкой методов обработки информации - больших данных. Благодаря и моим скромным усилиям университет вошел в этот эксперимент. Участие в такой международной кооперации предоставляет доступ студентам и преподавателям к уникальнейшей инфраструктуре.

Большой адронный коллайдер - это венец творения инженерной мысли. Его строили больше 40 лет, и теперь это сложная, точная установка, которая работает в экстремальных условиях. Конечно, для того, чтобы получить возможность работать с ним, университету пришлось доказывать, что он будет полезен и сможет занять свою научную нишу. ЮУрГУ сейчас тоже продолжает проекты международного масштаба.

Фото: Егор ИВЛЕВ

- Сибирь, Дальний Восток, теперь Урал. С какими вещами стараетесь не расставаться при переездах?

- Это шлем от байка и сапборд. В выходные начал знакомиться с красотами Челябинской области. Выбрался на озеро Тургояк. Был впечатлен его чистотой.

Мотоцикл с собой не повозишь, поэтому беру только шлем, а байк арендую. Люблю ездить, это дает чувство свободы.

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