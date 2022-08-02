Медицина для всех: Алексей Текслер посетил после открытия первую в стране клинику для бездомных

Алексей Текслер встретился с врачами-волонтерами и поблагодарил их за важный социальный проект для региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бесплатная частная больница «Другая медицина» — яркий пример того, как инициатива одного человека может перерасти в один из лучших федеральных проектов. Областные и федеральные гранты для НКО позволяют открывать современные социальные, культурные и даже медицинские учреждения. Начал проект Евгений Косовских, больше известный как Доктор Женя. В 2016 году он не смог пройти мимо бездомного у своего подъезда, потом начал оказывать помощь другим людям в трудной ситуации. Дальше как снежный ком: появилась машина, команда единомышленников-волонтеров, «Газель», собственное помещение.

Организовать работу на профессиональном уровне помогла грантовая поддержка губернатора. После победы в нескольких конкурсах клиника получила лицензию на несколько видов деятельности и выглядит не хуже любого частного медицинского учреждения. С работой волонтеров познакомился глава региона Алексей Текслер.

— На меня произвели впечатление не ремонт, не оборудование, а отношение людей, врачей, которые приходят сюда в свое свободное время и оказывают помощь, — Алексей Текслер. — Оказание такой помощи сегодня не находится в правовом поле, но благодаря такому отношению это все работает. Эту историю нужно стандартизировать, передавать в другие регионы.

ПРИВИВКА ДОБРА

Клиника «Другая медицина» открылась на Марченко, 11б, помещение выделила администрация Челябинска, стройматериалы, мебель и рабочих дал строительный магазин, продавцы медицинского оборудования согласились на большие скидки. На средства областных и федеральных грантов работают стоматологический кабинет и кабинет паллиативной помощи.

— Мы получили лицензию на 10 видов услуг, — рассказывает Евгений Косовских. — Врачи у нас не получают зарплату, а приходят после работы, также помогают студенты медакадемии. Для них это прививка добра. Они видят, как я общаюсь с бездомными, и, когда придут работать в больницу, возможно, по-другому себя поведут в такой ситуации.

Работает выездная бригада врачей-волонтеров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волонтер Тамара Гураль — опытный лор, заведует дневным стационаром в троицкой больнице, а также ведет прием как отоларинголог. И каждые выходные приезжает в Челябинск, чтобы продолжить работу, но только бесплатно и с бездомными.

— Про «Другую медицину» я прочитала в соцсетях, сначала просто подписалась и следила за новостями, — рассказывает Тамара. — Потом написала Доктору Жене и спросила, не нужен ли им лор. Он сразу сказал: «Приезжайте, вы нам очень нужны». Здесь у меня место для души. В большинстве случаев достаточно назначить антибиотики — и пациент бы выздоровел. У бездомных много хронических заболеваний. Мне интересно работать с запущенными случаями.

В клинике работает бесплатный стоматологический кабинет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В клинике Алексей Текслер объявил о старте очередного конкурса на гранты губернатора для некоммерческих организаций. Это реальный шанс для сотни НКО и отдельных волонтеров реализовать свои социальные проекты. В 2022 году поддержка в Челябинской области составит 245 млн рублей.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Мы всячески поддерживаем, чтобы такие проекты были реализованы. Я очень рад, что у нас создана целая инфраструктура оказания финансовой помощи: и губернаторские гранты, и президентские гранты, и помощь людей и компаний, которые просто оказывают помощь и поддержку. Сегодня мы объявили о сборе новых заявок на гранты губернатора. Мы продолжаем работу, которая позволяет такого рода проекты финансировать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru