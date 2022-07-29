В Чурилово появился свой сквер и будет новая дорога

У жителей Чурилово появилась своя небольшая набережная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поселок Чурилово давно разросся до отдельного города на окраине Челябинска. Однако городское благоустройство многие годы сюда не доходило. Многоэтажная застройка велась бешеными темпами, но только совсем недавно жители получили школу и детские сады, а теперь и новый сквер с прудом, до конца года планируют открыть и долгожданную дорогу.

Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт совместно с активом межмуниципального координационного совета (МКС) «Челябинский» партии «Единая Россия», главой города Натальей Котовой лично проверили, как реализуются проекты по различным федеральным и муниципальным программам. Посмотрели не только Чурилово, но и самую сказочную улицу Тракторозаводского района — Бажова, а также заглянули во двор, где благоустройство контролировали сами жители.

— Город переживает настоящую революцию, особенно это заметно в Тракторозаводском районе, — отметил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. — Это правильный подход администрации района и депутатского корпуса при проектировании, когда мы ремонтируем внутриквартальные проезды, одновременно благоустраивая площадки, при этом работает программа «Безопасные качественные дороги». Когда такой масштабный подход, работу сразу видно — это будет системное качественное благоустройство территории.

СОБСТВЕННЫЙ ПРУД И ДОРОГА

Сквер в поселке Чурилово растянулся возле одного из корпусов школы №116. Здесь разместили уже привычные для горожан качели, лавочки, удобные столики под навесом. Но главной особенностью этого места стал естественный пруд. Из-за долгой жары и засухи водоем слегка обмельчал и начал зарастать, хотя в прошлом году его почистили. Тем не менее местные жители, которые теперь здесь часто гуляют, заметили, что у пруда появились постоянные обитатели.

— Совсем недавно было две утки, а стало восемь, видите, еще плавает ондатра, — говорит жительница.

Пока рабочие доделывают набережную вдоль пруда, коммунальщикам предстоит следить, чтобы не появлялся мусор, а газоны не превращались в заросли.

Еще один долгожданный объект в Чурилово — дорога 2-я Эльтонская. Это будет двухполосная проезжая часть от улицы Трашутина до берега Первого озера с широкими тротуарами и велодорожками. После сдачи всех работ по Эльтонской запустят общественный транспорт — остановочные комплексы также входят в контракт. С виду работы здесь очень много, и сразу не верится, что дорожники откроют движение до конца года. Однако все коммуникации уже проведены, и осталось только сделать покрытие и обустроить дорогу. Следующий этап — прокладка щебеночного основания, устройство бортового камня и дорожная одежда, — рассказал председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров. — Автомобильное движение запустим к октябрю этого года.

Работы на 2-й Эльтонской идутс опережением графика. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Помимо самой дороги, на 2-й Эльтонской сделают восемь парковок и въезды с придомовых территорий. Особое внимание уделят озеленению — высадят около 300 деревьев и сделают живые изгороди из кизильника.

СКВЕР НА СКАЗОЧНОЙ УЛИЦЕ

Новый сквер просто обязан был появиться на улице Бажова в Тракторозаводском районе. Проспект, названный в честь писателя, создавшего сказочные образы уральского края, приобретает ухоженный вид. Здесь параллельно идут две дорожки — зоны для пешеходов и велосипедистов. А разделит их зеленая территория. В сквере сохранили и привели в порядок все деревья, решается вопрос о дополнительном озеленении.

Председатель Гордумы Андрей Шмидт оценил качество работ в сквере на Бажова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из малых форм появятся лавочки и воркаут площадка. Сквер проходит мимо школы, и такие места будут здесь востребованы. Проект улицы Бажова выиграл конкурс инициативного бюджетирования и был выбран жителями района.

Одновременно со сквером ремонтируют улицу Октябрьскую, от Бажова до улицы Танкистов. Средства направлены по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

На страже интересов горожан стоят и представители актива МКС партии «Едина Россия». За работами в Тракторозаводском районе следит Андрей Козлов.

— Моя задача —постоянно контролировать работу подрядчиков в своем округе, — отметил общественник. — Возникает много вопросов по благоустройству дворов, прислушиваюсь к мнению жителей, они часто обращаются за помощью.

ДВОР НЕРАВНОДУШНЫХ

Даже в обычный будний день во двор по улице Октябрьской вышли все, кто был дома. Победы в голосовании по программе инициативного бюджетирования добивались все вместе, потом следили, чтобы подрядчики все сделали качественно и удобно. И теперь, когда для контроля приехала глава Челябинска Наталья Котова и председатель Гордумы Андрей Шмидт, вышли рассказать, как видят продолжение благоустройства.

Обычный двор с помощью жителей превратился в цветущий мини-парк. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Двор нам сделали, очень довольны, ухаживаем и сажаем цветы, — делятся жители. — Теперь бы поставить новую хоккейную коробку.

Вопрос с коробкой решили на месте. Ее заменят уже в этом году. Дом очень длинный - на 12 подъездов, и ребятня собирается здесь после школы.

— В этом дворе удалось создать несколько больших участков вдоль всего дома, — говорит глава Челябинска, председатель МКС «Челябинский» партии «Единая Россия» Наталья Котова. — Осталось сделать спортивный корт, мы его планируем отремонтировать до зимы. С каждым годом увеличивается количество кортов, которые можно использовать во дворах и школах.

Вместе с благоустройством двора на Октябрьской также сделали межквартальные проезды.

ЦИФРЫ

В Тракторозаводском районе в этом году будет благоустроена 21 территория, а также 5 общественных пространств. Помимо пруда в Чурилово и улицы Бажова, работы ведутся в парке «Молодежный», продолжается высадка деревьев в сквере «Дружба», в ближайшее время обустройство начнется на улице Трашутина.

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