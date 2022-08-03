Кастинг «Голливудская улыбка» в стоматологии «Белый Кит»

Фото: unsplash.com

Вы часто задумывались о том, как совершенны улыбки актёров и актрис? За такой улыбкой лежит большой труд: своевременное лечение, профессиональная профилактика, отбеливание, ну и, конечно же, виниры.

Красивая и неотразимая улыбка - это еще один отличный повод улыбаться как можно чаще. Поэтому сеть стоматологий «Белый Кит» запустила кастинг, где победитель станет счастливым обладателем улыбки мечты.

Фото: "Белый кит"

Компания запустила кастинг, чтобы организовать для любого желающего бесплатную консультацию от ведущих специалистов сети стоматологий «Белый Кит». Среди участников выберут одного победителя. Главный приз – установка композитных виниров.

Абсолютно бесплатно у каждого есть возможность получить улыбку мечты!

Я ХОЧУ УЛЫБКУ МЕЧТЫ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

1. Заполните заявку на сайте veneers-belkit.ru.

2. Ждите звонка для приглашения на бесплатную консультацию в рамках кастинга.

Готово! Вы стали участником и потенциальным победителем.

Справка

Композитные виниры – это уникальная технология по созданию голливудской улыбки. Главные преимущества композитных виниров:

Сегодня, в тренд эстетики, сеть стоматологий выступает за красивую, здоровую и эстетичную улыбку. Их зубные феи, создатели красивой улыбки и главные врачи клиники «Белый Кит» создадут для вас улыбку мечты.

Фото: "Белый кит"

Подробности уточняйте по телефону: (351) 220-91-04.