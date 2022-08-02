На челябинском участке трассы М5 произошло смертельное ДТП

На месте ДТП образовался затор. Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

На Челябинском участке трассы М5-Урал в Ашинском районе произошло серьезное ДТП. Как пишут пользователи соцсетей, на 1560 километре столкнулись две легковушки, в результате чего погибла женщина.

— Около 17:00 часов на 1546 км автодороги М5 Уфа — Челябинск столкнулись «Lifan Solano» и встречный «Renault Kaptur». Женщина, водитель «Lifan», от полученных травм скончалась, — пишут водители в группе «Трасса М5 Уфа-Челябинск».

Кроме того, в результате ДТП также было травмировано 4 человека — из них двое несовершеннолетних ребенка. Как уточнили в региональном ГИБДД, сейчас на дороге образовался затор, а также заблокировано движение в сторону Башкортостана — туда летит вертолет санавиации.

Так выглядит автомобиль, в котором погибла женщина. Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

— На данный момент со стороны Республики Башкортостан проезд закрыт, для осуществления посадки вертолёта санавиации, чтобы транспортировать пострадавших, — уточнили в ведомстве.

Также сейчас приняты меры по усилению безопасности. Со стороны регионального ГИБДД выделенны 2 дополнительных экипажа ДПС по Челябинской области.

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