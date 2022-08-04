Долги на 5 млрд рублей: почему регоператор капремонта Челябинской области не может найти коллекторов

Долги за капремонт превысили 5 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области 159 798 жителей имеют долги за капремонт на общую сумму больше 5 млрд рублей (по данным на начало июля). Ситуация аховая, поэтому регоператор капремонта решил привлечь сторонние организации, объявив торги. Всего по шести лотам из бюджета (источником финансирования указаны взносы учредителя из средств регионального бюджета) до декабря 2023 года готовы были заплатить почти 91 млн рублей. Исполнителя нашли лишь для одного контракта – самого мелкого.

СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ ЮЖНОУРАЛЬЦЫ

Больше всего должников в Челябинске – 71 252 человека, которые не заплатили 2,2 млрд рублей. За работу с ними регоператор изначально планировал заплатить 37,4 млн рублей. На втором месте – должники Магнитогорского, Карталинского, Кизильского, Агаповского, Нагайбакского и Локомотивного районов: 35 846 человек с долгом в 1,4 млрд рублей. Третья строчка у горнозаводской зоны (Кусинский, Саткинский, Трехгорного, Миасского, Златоустовского, Ашинского, Усть-Катавского, Карабашского, Катав-Ивановского районов) – 16 626 человек с долгом 472,8 млн рублей.

Далее следуют должники Аргаяшского, Кыштымского, Верхнеуральского, Снежинского, Нязепетровского, Кунашкского, Озерского и Каслинского районов – 13 635 человек недоплатили за капремонт 421,8 млн рублей. Замыкают пятерку должников жители Еманжелинского, Сосновского, Чебаркульского, Еткульского, Коркинского, Увельского, Красноармейского районов и Копейска – 13 985 человек должны 411,9 млн рублей.

Самые маленькие долги накопили 8 454 жителей Троицкого, Пластовского, Уйского, Октябрьского, Варненского, Чесменского, Южноуральского и Брединского районов – 208,4 млн рублей. И только на этот лот регоператору удалось найти исполнителя. По остальным заявкам – или желающих не было вообще, или они не соответствовали требованиям. Несмотря на огромные суммы, которые бы им заплатили за услуги.

ЗА ЧТО И СКОЛЬКО ОТДАДУТ КОЛЛЕКТОРАМ

Общая сумма, которую готов был заплатить регоператор, составила почти 91 млн рублей. Самые большие вознаграждения – за Челябинск и Магнитогорск (плюс еще несколько районов): 37,4 и 25,6 млн рублей. Но первые торги провалились. Тогда 19 июля аукционы по четырем лотам объявили заново, но уже на следующий день по решению заказчика отменили. И вот 2 августа на сайте Госзакупок появились два новых аукциона. Первый на 5,3 млн рублей – тот же самый лот по Еманжелинску и другим районам, но из него исключили Копейск: 10 106 должников на сумму 306,5 млн рублей.

Копейский городской округ включили во второй лот – с максимальной ценой контракта 12,4 млн рублей. В него также вошли два района Челябинска – Советский и Ленинский. Судя по всему, самые близкие территориально: 20 462 должников на сумму 716,7 млн рублей. Заявки принимаются до 10 августа.

Пока исполнителя нашли на самый мелкий контракт за 3,8 млн рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Судя по техзаданию, коллекторы, которые выиграют аукцион, должны собирать данные должников, участвовать в судах, готовить документы, отслеживать работу судебных приставов, а также работать с должниками самостоятельно: направлять исполнительные листы в банки (имея информацию о счетах), обращаться на работу.

За такую деятельность по контрактам предусмотрено вознаграждение – речь как раз о миллионных суммах. Эти деньги должны пойти на компенсацию расходов – за почту, заказ выписок, транспорт, услуги третьих лиц. А за взысканное коллектор получит 10% от поступивших на счет средств от должника (по данным единственного заключенного контракта). Причем, если он погасит долги добровольно, компания не получит ничего.

Единственным коллектором, который решил взяться за такую работу стал индивидуальный предприниматель из Новокузнецка Михаил Грабовский. С ним уже заключен контракт. По данным «Контур. Фокус», в видах деятельности у него значится оптовая торговля, строительство жилых и нежилых зданий и деятельность клубов. Он также является учредителем и гендиректором ООО «Стимул», компании, которая занимается перевозками, ремонтом машин и торговлей автомобилями.

ПОЧЕМУ НИКТО НЕ БЕРЕТСЯ

Рынок коллекторских услуг в Челябинской области давно стал цивилизованным – за этим очень пристально следят судебные приставы. В регионе сегодня зарегистрированы всего четыре компании, которые имеют право работать с долгами. Всего в России 498 предприятий, которые в том числе могут работать и на территории нашего региона. С момента введения платы за капремонт в регионе с должниками работал сам регоператор, как до суда, так и после. Но судя по тому, что долг достиг 5 млрд рублей, этого недостаточно. Кроме того, с начала года подняли тариф до 10,1 рублей за квадратный метр. Юрист Александр Щербинин полагает, что сложности с поиском компаний, готовых взыскивать долги по капремонту, связаны с большим объемом работы.

— Должников по капремонту много, а суммы относительно тех же долгов по кредитам и микрозаймам, небольшие. Для сравнения по кредитам со ста человек с долгом 300 тысяч рублей, коллектор получит круглую сумму (5-10%). И то, взыскать долг можно даже не с каждого второго, — говорит Александр Щербинин. — А с капремонтом все сложнее. Не секрет, что многие должники не платят по принципиальным причинам. Те, кто хотел, уже давно все погасили. Злостные должники же продолжат упорствовать, будут пытаться всячески затягивать судебный процесс. У тех, кто возьмется за такую деятельность, будет много бумажной работы (а она подорожала), писем, созвонов. Это сложный, трудоемкий процесс. Если заглянуть в контракт – там больше 20 пунктов с обязанностями, и всего два – с правами.

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