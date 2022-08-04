Для первых пассажиров новой электрички устроили праздничное отправление Фото: Лидия АНДРЕЕВА

Из Челябинска запустили новую комфортабельную электричку до Миасса. Первый рейс отправится с пригородного вокзала сегодня, 4 августа. Корреспондент радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) проводила первых пассажиров.

В новой электричке (она называется ЭП2Д) шесть вагонов и 586 сидячих мест. Как объяснил заместитель генерального директора Свердловской пригородной компании Александр Трушкин, это на 30 мест меньше, чем в старых вагонах, за счет того, что оборудованы специальные места для маломобильных пассажиров. Также есть вертикальные крепления для велосипедов — теперь «железные кони» не будут мешаться в проходах.

Кресла для пассажиров удобные, эргономичные. В дороге можно зарядить гаджеты от USB-розетки. На случай холодов или жары есть климат-контроль. Передвигаться между вагонами теперь можно без страха — они соединены герметичными переходами. Биотуалетом можно пользоваться на протяжении всего пути. Также в тамбуре мы заметили урны для раздельного сбора мусора: для вторсырья (правда не указано, что именно) и смешанных отходов.

Велосипеды больше не будут мешаться в проходе Фото: Лидия АНДРЕЕВА

— Ничего не дребезжит, ощущение как от нового автомобиля, — делятся впечатлениями машинист Алексей Машкин и помощник машиниста Алексей Захарченко. — Мы уже ездили, обкатывали электричку без пассажиров — проверяли исправность систем. Электропоезд наш российский, сделан в Подмосковье.

Локомотивная бригада уже потестила новую электричку Фото: Лидия АНДРЕЕВА

Пассажирам доплачивать за комфорт не придется — билеты будут по той же цене, что и на обычную электричку. График движения остался тем же, особых скоростей здесь не будет, пояснил машинист.

До конца года ожидается еще три таких состава, они будут возить пассажиров в Карталы, а также в Миасс-Златоуст.

Несмотря на будний день, пассажиров было достаточно Фото: Лидия АНДРЕЕВА

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