«Благодаря им остался жив»: челябинский полицейский спас водителя из горящего внедорожника в свой выходной день

Полицейский вытащил мужчину вовремя, потом весь автомобиль сгорел. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сцена из фильма развернулась на трассе под Кыштымом. Водитель элитного внедорожника Kia Mohave не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бордюр. В итоге машина скатилась в кювет и перевернулась. Аварию заметил проезжавший мимо старший лейтенант полиции Алексей Братилов.

— Мы с отцом сразу остановились, подбежали, открыли заднюю дверь и вытащили водителя. Отвели его в сторону. А в это время машина начала гореть. Останавливали людей, которые проезжали, брали огнетушители и тушили автомобиль. Потом я позвонил в дежурную часть Кыштыма, вызвал на место скорую, пожарных и сотрудников ГИБДД, — рассказывает Алексей.

Внедорожник восстановлению не подлежит. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Но спасти машину не удалось — она сгорела полностью. А вместе с ней телефон, документы и все личные вещи. Водителя автомобиля Евгения сразу увезли в больницу, а после сотрудники ГИБДД Кыштыма помогли ему связаться с родственниками.

— Спасибо ребятам. Помогли выбраться из автомобиля, пока он еще дымился. Благодаря им я остался живым, — признает Евгений.

Мужчина был в Челябинской области проездом. Сам он из Ямало-Ненецкого округа. Даже и подумать не мог, что путешествие закончится так. Сейчас от внедорожника осталась только груда металла, на которую с печалью смотрит Евгений. Отметим, что Kia Mohave — одна из самых дорогих моделей корейского производителя, продающихся в России, в автосалонах он стоит около 6 млн рублей.

Евгений остался без машины, документов, телефона и вещей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

А за подвиг в свой выходной старшего лейтенанта Алексея Братилова и его отца наградят. Такое решение уже принял начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.

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