Общественные туалеты в центре Челябинска: карта платных и бесплатных туалетов

Уборные распределены по гостевому маршруту Челябинска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждое лето в центре Челябинска появляется все больше общественных туалетов. И они сконцентрированы не в одной точке, а распределены по гостевому маршруту. В помощь гостям и жителям города, которые ради этого не хотят заходить в рестораны и кафе, мы составили карту общественных туалетов.

В гостевой маршрут Челябинска входят сразу несколько главных улиц города. Это Цвиллинга, проспект Ленина и Кирова. Также приезжие, да и сами жители, любят гулять в парке Гагарина, в сквер на Алом поле, на Кировке, на Белом рынке и новой набережной.

Чтобы променад — особенно с детьми — был максимально комфортным, на протяжении маршрута установили общественные туалеты:

Инфографика: Сергей Зверев

ПАРК ГАГАРИНА

- платный туалет с обратной стороны арт-объекта «Три девицы» (Коммуны, 120/15). Работает ежедневно с 10 до 20 часов. Стоимость – 15 рублей;

- платный туалет в здании проката коньков (Коммуны, 100, ст. 6). График работы: по будням с 11 до 21, по выходным с 10 до 21.

БЕЛЫЙ РЫНОК

- бесплатный туалет (Тернопольская, 6). График работы: в будни с 11 до 22, в пятницу и выходные с 11 до 23.

АЛОЕ ПОЛЕ

- бесплатный туалет на углу педуниверситета (пр. Ленина, 71/1);

- бесплатный туалет возле храма Александра Невского (Свердловский пр., 59а/1). Работает ежедневно с 8:00 до 18:30.

КИРОВА

- платный туалет во дворе за магазином немецкой обуви (Кирова, 102/1). График работы: ежедневно с 10 до 20. Стоимость: 15 рублей.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

- платный туалет в «Никитинском» (пл. Революции, 1/1). График работы: ежедневно с 10 до 20;

- бесплатный туалет возле «Бургер Кинга» (Сони Кривой, 24). Работает по будням с 9 до 20, в выходные с 10.

ГОРСАД ПУШКИНА

- платный туалет за малой сценой (Орджоникидзе, 58а, к3). График работы: ежедневно с 10 до 20;

- платный туалет возле колеса обозрения (Орджоникидзе, 58а, к4). График работы не известен.

НАБЕРЕЖНАЯ

- бесплатный туалет возле арт-сквера (график работы не известен);

- бесплатный туалет в ТРК «Мегаполис» (Свердловский пр., 51а). Работает по будням с 12 до 24, а в выходные с 10 утра.

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