Загадочные пещеры и танцплощадка: какие секреты скрываются в глубине Челябинского городского бора

В Челябинском городском бору оказалось много тайн

Челябинский бор — уникальный памятник природы, который находится прямо в центре города. Каждые выходные здесь гуляют тысячи челябинцев, но в глубь леса заходят далеко не все. Мы решили отправиться в небольшой поход по бору, чтобы своими глазами увидеть, какие секреты он хранит, и насколько сильно он изменился под влиянием горожан.

В бору много удобных тропинок, заблудиться здесь практически невозможно

Нашим гидом стал Алексей — мастер спорта по спортивному ориентированию, который знает бор как свои пять пальцев. По его словам, он «тысячу раз здесь бегал». И хоть это звучит как детское хвастовство в духе «у меня сто эскимо в холодильнике лежит», сомневаться в профессионализме и компетентности Алексея нам не пришлось.

Алексей — заведет куда угодно и вернет обратно в целости и сохранности

Мы зашли в бор со стороны зоопарка, как раз там, где начинается детская железная дорога. Она работает только в выходные. Сами станции выглядят очень опрятно. Видно, что за ними ухаживают. Мы проходили мимо Водной, Лесной и Солнечной — везде встречаются люди, а на последней так вообще, целая семья белочек.

Собачка хотела куда-то уехать, но поезд отменили

КОГО МОЖНО ПОКОРМИТЬ В ЛЕСУ, И ЧЕМ?

Кстати, они встречаются довольно часто. В бору также водятся зайцы, но на контакт с людьми они совсем не идут. А вот белочки — с удовольствием! Поэтому, если соберетесь гулять по лесу, обязательно прихватите с собой вкусняшки. Белки здесь толстенькие и привыкшие к тому, что их подкармливают. Эти зверьки больше всего любят орешки, особенно кедровые или фундук, но не откажутся и от ягод вроде рябины, клубники и малины.

Белочки подходят сами и просят что-нибудь вкусненькое

А еще в бору очень много кормушек для птиц, так что с собой можно взять и семечки. Изначально нас не покидало ощущение, что мы находимся в городе, но когда зашли в глубь леса, началось самое интересное. Шум дорог постепенно отдалился, остались лишь звуки природы. В бору обитают более 150 видов птиц, поэтому здесь гарантировано можно услышать целый пернатый оркестр. Звуки обычно доносятся с верхушек деревьев, так что невольно запрокидываешь голову, чтобы увидеть и разглядеть птичку.

Для тех, кто не знает, чем помочь бору, есть такой аттракцион

Около 90% бора составляют сосны, но встречаются и другие деревья. Например, березы, осины, клены, рябины и карагачи. Кстати, насчет последнего в нашей походной команде разгорелся спор. Оказалось, что у дерева есть два названия — карагач и вяз. Но карагачом его называют далеко не везде, в основном, в странах Средней Азии, на Южном Урале, Поволжье и Кавказе.

В бору установлены стенды, которые рассказывают обо всем, что здесь есть

МУСОР И БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ

Бродя по зарослям, невольно замечаешь следы человека. К сожалению, встретить под деревьями и кустами бутылки, банки, этикетки и любой другой мусор — обычное дело. И это при том, что на туристических тропах стоят урны, а в некоторых местах и контейнеры для раздельного сбора отходов. Нашим горожанам еще долго придется учиться соблюдать чистоту, особенно в таких уникальных местах, как городской бор.

Контейнеры для раздельного сбора мусора

На одном из участков леса нам встретился мужчина с собакой. И в ту же секунду из зарослей выскочили несколько бездомных псов, которые начали громко лаять. На ушах у каждого мы заметили чипы. Дворняги ни на кого нападать не стали, но было жутковато. Страшно представить, как на их агрессивный лай могут отреагировать дети или даже взрослые, прогуливающиеся здесь в темное время суток.

Сам бор оказался очень рельефным. Мы то поднимались в горку, то спускались. Наш гид объяснил это тем, что раньше здесь были карьеры. И все эти низины были заполнены водой. В одной из них мы даже наткнулись на небольшие пещеры. Они совсем неглубокие, но внутри веет прохладой, пахнет сыростью, атмосфера прямо как в погребе.

Раньше здесь была вода, а теперь можно залезть и посмотреть, что внутри

ТАНЦПЛОЩАДКА-ПРИЗРАК СТАРОГО САНАТОРИЯ

Окольными путями мы добрались до какого-то асфальтированного круга. Оказалось, что это танцплощадка. Неподалеку отсюда находится урочище Монахи, где раньше был санаторий. Отдыхающие брали с собой музыкальную аппаратуру и тащили на танцпол. Включали и веселились. Сейчас местечко выглядит запущенным, но, судя по свежим бутылкам возле скамейки, горожане сюда иногда заглядывают.

Так выглядит танцплощадка, где раньше вовсю развлекались челябинцы

После этого мы вышли и на холмы Монахи. От санатория здесь, конечно, ничего не осталось. А полвека назад возле урочища протекало старое русло реки Миасс. В это сложно поверить, но здесь стояли лодки, люди на них плавали в город и обратно. Теперь воды нет от слова совсем, о речке напоминает лишь глубокая заросшая канава.

Так выглядело урочище Монахи в 1950-х годах

Обратный путь мы проложили через тропу пенсионеров. Где-то на полпути стало очевидно, что она соответствует своему названию. Здесь организована небольшая база отдыха. Стоят беседки, где отдыхают бабушки и дедушки, играют в шахматы, домино. А кто-то просто прогуливается или устраивает пикничок.

Наш поход завершился выходом к памятнику Курчатова. По сути, в лесу мы пробыли от силы часа три, но очень много для себя открыли. И ведь это лишь малая часть того, что хранит в себе Челябинский городской бор.

Видно, что постепенно лесные пространства облагораживаются и становятся пространством для экологического туризма. Многие тропы сделаны общественными организациями на грантовые средства. С их помощью обычные прогулки по лесу стали приятной частью познавательного и полезного досуга.

А еще мы встретили засохшие деревья, которые нуждаются в спиливании. Но горожане трепетно относятся к каждой вырубке и ни одна санитарная чистка не обходится без внимания общественности.

Но есть и хорошие моменты - мы прошли участки высадок сосен. За несколько лет они прижились. Главное, чтобы люди сумели сберечь, соблюдая все правила, которые прописаны для посещения памятника природы - от запрета на разведение костров до застройки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Сейчас площадь бора оценивается не более чем в 12 квадратных километров, но так было не всегда. За период с 1736 по 1966 год он сократился на две трети из-за развития города и роста населения. В 1960-х годах началось строительство Шершневского водохранилище, что еще сильнее уменьшило бор.

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