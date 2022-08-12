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Туризм12 августа 2022 2:16

Загадочные пещеры и танцплощадка: какие секреты скрываются в глубине Челябинского городского бора

«Комсомолка» отправилась в поход по Челябинскому городскому бору и вот, что мы там нашли
Сергей СОТНИКОВ
Сергей СОТНИКОВ
В Челябинском городском бору оказалось много тайн

В Челябинском городском бору оказалось много тайн

Челябинский бор — уникальный памятник природы, который находится прямо в центре города. Каждые выходные здесь гуляют тысячи челябинцев, но в глубь леса заходят далеко не все. Мы решили отправиться в небольшой поход по бору, чтобы своими глазами увидеть, какие секреты он хранит, и насколько сильно он изменился под влиянием горожан.

В бору много удобных тропинок, заблудиться здесь практически невозможно

В бору много удобных тропинок, заблудиться здесь практически невозможно

Нашим гидом стал Алексей — мастер спорта по спортивному ориентированию, который знает бор как свои пять пальцев. По его словам, он «тысячу раз здесь бегал». И хоть это звучит как детское хвастовство в духе «у меня сто эскимо в холодильнике лежит», сомневаться в профессионализме и компетентности Алексея нам не пришлось.

Алексей — заведет куда угодно и вернет обратно в целости и сохранности

Алексей — заведет куда угодно и вернет обратно в целости и сохранности

Мы зашли в бор со стороны зоопарка, как раз там, где начинается детская железная дорога. Она работает только в выходные. Сами станции выглядят очень опрятно. Видно, что за ними ухаживают. Мы проходили мимо Водной, Лесной и Солнечной — везде встречаются люди, а на последней так вообще, целая семья белочек.

Собачка хотела куда-то уехать, но поезд отменили

Собачка хотела куда-то уехать, но поезд отменили

КОГО МОЖНО ПОКОРМИТЬ В ЛЕСУ, И ЧЕМ?

Кстати, они встречаются довольно часто. В бору также водятся зайцы, но на контакт с людьми они совсем не идут. А вот белочки — с удовольствием! Поэтому, если соберетесь гулять по лесу, обязательно прихватите с собой вкусняшки. Белки здесь толстенькие и привыкшие к тому, что их подкармливают. Эти зверьки больше всего любят орешки, особенно кедровые или фундук, но не откажутся и от ягод вроде рябины, клубники и малины.

Белочки подходят сами и просят что-нибудь вкусненькое

Белочки подходят сами и просят что-нибудь вкусненькое

А еще в бору очень много кормушек для птиц, так что с собой можно взять и семечки. Изначально нас не покидало ощущение, что мы находимся в городе, но когда зашли в глубь леса, началось самое интересное. Шум дорог постепенно отдалился, остались лишь звуки природы. В бору обитают более 150 видов птиц, поэтому здесь гарантировано можно услышать целый пернатый оркестр. Звуки обычно доносятся с верхушек деревьев, так что невольно запрокидываешь голову, чтобы увидеть и разглядеть птичку.

Для тех, кто не знает, чем помочь бору, есть такой аттракцион

Для тех, кто не знает, чем помочь бору, есть такой аттракцион

Около 90% бора составляют сосны, но встречаются и другие деревья. Например, березы, осины, клены, рябины и карагачи. Кстати, насчет последнего в нашей походной команде разгорелся спор. Оказалось, что у дерева есть два названия — карагач и вяз. Но карагачом его называют далеко не везде, в основном, в странах Средней Азии, на Южном Урале, Поволжье и Кавказе.

В бору установлены стенды, которые рассказывают обо всем, что здесь есть

В бору установлены стенды, которые рассказывают обо всем, что здесь есть

МУСОР И БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ

Бродя по зарослям, невольно замечаешь следы человека. К сожалению, встретить под деревьями и кустами бутылки, банки, этикетки и любой другой мусор — обычное дело. И это при том, что на туристических тропах стоят урны, а в некоторых местах и контейнеры для раздельного сбора отходов. Нашим горожанам еще долго придется учиться соблюдать чистоту, особенно в таких уникальных местах, как городской бор.

Контейнеры для раздельного сбора мусора

Контейнеры для раздельного сбора мусора

На одном из участков леса нам встретился мужчина с собакой. И в ту же секунду из зарослей выскочили несколько бездомных псов, которые начали громко лаять. На ушах у каждого мы заметили чипы. Дворняги ни на кого нападать не стали, но было жутковато. Страшно представить, как на их агрессивный лай могут отреагировать дети или даже взрослые, прогуливающиеся здесь в темное время суток.

Сам бор оказался очень рельефным. Мы то поднимались в горку, то спускались. Наш гид объяснил это тем, что раньше здесь были карьеры. И все эти низины были заполнены водой. В одной из них мы даже наткнулись на небольшие пещеры. Они совсем неглубокие, но внутри веет прохладой, пахнет сыростью, атмосфера прямо как в погребе.

Раньше здесь была вода, а теперь можно залезть и посмотреть, что внутри

Раньше здесь была вода, а теперь можно залезть и посмотреть, что внутри

ТАНЦПЛОЩАДКА-ПРИЗРАК СТАРОГО САНАТОРИЯ

Окольными путями мы добрались до какого-то асфальтированного круга. Оказалось, что это танцплощадка. Неподалеку отсюда находится урочище Монахи, где раньше был санаторий. Отдыхающие брали с собой музыкальную аппаратуру и тащили на танцпол. Включали и веселились. Сейчас местечко выглядит запущенным, но, судя по свежим бутылкам возле скамейки, горожане сюда иногда заглядывают.

Так выглядит танцплощадка, где раньше вовсю развлекались челябинцы

Так выглядит танцплощадка, где раньше вовсю развлекались челябинцы

После этого мы вышли и на холмы Монахи. От санатория здесь, конечно, ничего не осталось. А полвека назад возле урочища протекало старое русло реки Миасс. В это сложно поверить, но здесь стояли лодки, люди на них плавали в город и обратно. Теперь воды нет от слова совсем, о речке напоминает лишь глубокая заросшая канава.

Так выглядело урочище Монахи в 1950-х годах

Так выглядело урочище Монахи в 1950-х годах

Обратный путь мы проложили через тропу пенсионеров. Где-то на полпути стало очевидно, что она соответствует своему названию. Здесь организована небольшая база отдыха. Стоят беседки, где отдыхают бабушки и дедушки, играют в шахматы, домино. А кто-то просто прогуливается или устраивает пикничок.

Наш поход завершился выходом к памятнику Курчатова. По сути, в лесу мы пробыли от силы часа три, но очень много для себя открыли. И ведь это лишь малая часть того, что хранит в себе Челябинский городской бор.

Видно, что постепенно лесные пространства облагораживаются и становятся пространством для экологического туризма. Многие тропы сделаны общественными организациями на грантовые средства. С их помощью обычные прогулки по лесу стали приятной частью познавательного и полезного досуга.

А еще мы встретили засохшие деревья, которые нуждаются в спиливании. Но горожане трепетно относятся к каждой вырубке и ни одна санитарная чистка не обходится без внимания общественности.

Но есть и хорошие моменты - мы прошли участки высадок сосен. За несколько лет они прижились. Главное, чтобы люди сумели сберечь, соблюдая все правила, которые прописаны для посещения памятника природы - от запрета на разведение костров до застройки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Сейчас площадь бора оценивается не более чем в 12 квадратных километров, но так было не всегда. За период с 1736 по 1966 год он сократился на две трети из-за развития города и роста населения. В 1960-х годах началось строительство Шершневского водохранилище, что еще сильнее уменьшило бор.

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