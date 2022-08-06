В Челябинске мужчину, убившего свою падчерицу, отправили в СИЗО

Челябинцу избрали меру пресечения в Ленинском районном суде Фото: google.com / maps

В Челябинске 39-летнего мужчину, убившего свою падчерицу, отправили в СИЗО. По версии следствия, 31 июля он поругался с 19-летней девушкой и задушил ее. А затем спрятал тело в одеяло и выбросил в мусорный бак.

Сегодня, 6 августа, в Ленинском районном суде мужчине избрали меру пресечения. Адвокат просил оставить его под домашним арестом, но судья решил иначе.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 4 октября 2022 года, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Известно, что у мужчины уже несколько судимостей за спиной, а свою падчерицу он убил как раз в период условного приговора. Челябинец нигде не работает и злоупотребляет алкоголем. Сейчас его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Напомним, тело 19-летней девушки нашли на мусороперерабатывающем заводе. Следователи быстро опознали погибшую и вышли на подозреваемых в убийстве. Известно, что мать и ее сожитель часто выпивали, и это нередко становилось причиной конфликтов с девушкой.

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