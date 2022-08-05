В Челябинске отчим задушил 19-летнюю девушку и выбросил тело в мусорку

Тело погибшей вместе с отходами привезли на завод по переработке мусора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске на мусороперерабатывающем заводе обнаружили тело 19-летней девушки. В убийстве подозревают сожителя ее матери.

Тело обнаружили утром 4 августа среди свежепривезенного мусора рабочие завода по переработке отходов. Сотрудникам правоохранительных органов быстро удалось опознать погибшую и выяснить, что с ней произошло.

По предварительным данным, челябинку задушил во время ссоры 39-летний сожитель ее матери. Он был с девушкой в плохих отношениях. Мужчину оперативно задержали.

— Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

Тело погибшей сейчас отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет подтвердить причину смерти.

Отчиму девушке грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее в Челябинске под суд отдали отчима, который облил кипятком двухлетнего ребенка. Малыш в муках умирал два дня. До убийства мужчина неоднократно бил ребенка и супругу, даже когда та была беременна.

Челябинская фотомодель Полина Степкина призналась, что отец много лет избивал и унижал ее, пока девушка не сбежала из дома. Дело дошло до суда, но челябинец избежал наказания. Уголовное преследование прекратили из-за истечения сроков давности преступлений.

В Уйском районе мужчина возненавидел новорожденную дочку сожительницу из-за частого плача. Сначала он избил малышку. В отношении отчима возбудили уголовное дело, но от семьи не изолировали. Вскоре мужчина вновь накинулся на девочку и на этот раз задушил ее. Убийцу приговорили к 17 годам заключения.

Избавиться от тела, выбросив его на мусорку, пытались трое жителей Троицка. Они насмерть забили собутыльника, а после завернули в ковер и вынесли на мусорную площадку, для маскировки приспав отходами.

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