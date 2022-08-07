Рядом стояло спиртное: очевидцы рассказали о пожаре в разгар отдыха на берегу Тургояка

В момент пожара на озере отдыхало много людей. Фото: vk.com/inzidentmiass

На озере Тургояк вечером в субботу, 6 августа полыхала баня. Высокое пламя отдыхающие наблюдали на всей набережной. Пожар случился в районе пансионата «Тургояк».

— Вот только года 2 как отремонтировали, — рассказывает на видео мужчина, который живет в многоэтажке неподалеку. — Подальше стояла, там сгорела, сюда перенесли.

Пожарные на вызов среагировали очень быстро. По данным главного управления МЧС по Челябинской области, на место выехали 5 машин.

— Огонь полностью охватил здание отдельно стоящей бревенчатой бани, — сообщает МЧС.

В субботний вечер берег Тургояка было очень много людей. В результате никто не пострадал. Более того, пожарные за несколько минут устранили открытое горение и огонь не перекинулся на другие строения.

Как рассказала «КП — Челябинск» Татьяна Зимина, которая отдыхала недалеко, возле места ЧП стоял стол со спиртными напитками, поэтому любители горячего пара могли пренебречь правилами безопасности.

Фото: vk.com/inzidentmiass

— Мы пошли просто прогуляться в ту сторону, как увидели вдалеке что-то яркое, похожее на огонь, — рассказывает Татьяна. — Ускорили шаг, подошли ближе — оказалось, что горит баня. Рядом стоял накрытый стол со спиртным. Вероятно, компания либо перетопила баню, либо не соблюдала технику безопасности. В скором времени пламя перекинулось на траву, а также сосны. Задело также провода, которые ведут к видеокамерам. Нужно отдать должное пожарным, которые спустя минут 13-15 уже тушили баню.

Точные причины пожара в МЧС пока выясняются.

Известно, что это не первый пожар на берегу Тургояка. Под новый год в 2015 году в пансионате «Тургояк» дотла сгорело летнее кафе.

В мае 2018 году на берегу озера Тургояк также сгорела баня.

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