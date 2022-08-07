Хип-хоп, брейкинг, граффити, трикинг: челябинцы показали, на что способны в уличной культуре

Заниматься на улице спортом и творчеством стало модно. Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинске улицы могут быть не только опасны, но и крайне талантливы. На нескольких площадках в городе 7 августа прошел региональный отбор уличной премии «КАРДО». Хэдлайнером стала группа электо-мажоров Lovanda.

Те, кто проявил себя, отправятся в Белгород на финальный этап премии.

Номинации хип-хоп, брейкинг, граффити, трикинг и воркаут прошли в парке Гагарина, экстремальные номинации: BMX, скейтбодинг и скутер — в скейтпарке около стадиона «Динамо», а стритболл — возле Дворца Пионеров и Школьников.

В завершение на сцене выступила популярная группа родом с Урала Lovanda. Мажорный хип-хоп, мелодичный хаус и соул пришлись молодежи по душе.

За происходящим следил наш фотокорреспондент Егор Ивлев.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Регистрация и участие в отборе бесплатное для всех. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Уличное искусство без граффити сложно представить. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Популярная группа Lovanda вписалась в уличную культуру. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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