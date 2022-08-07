Хип-хоп, брейкинг, граффити, трикинг: челябинцы показали, на что способны в уличной культуре

Заниматься на улице спортом и творчеством стало модно.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Челябинске улицы могут быть не только опасны, но и крайне талантливы. На нескольких площадках в городе 7 августа прошел региональный отбор уличной премии «КАРДО». Хэдлайнером стала группа электо-мажоров Lovanda.
Те, кто проявил себя, отправятся в Белгород на финальный этап премии.
Номинации хип-хоп, брейкинг, граффити, трикинг и воркаут прошли в парке Гагарина, экстремальные номинации: BMX, скейтбодинг и скутер — в скейтпарке около стадиона «Динамо», а стритболл — возле Дворца Пионеров и Школьников.
В завершение на сцене выступила популярная группа родом с Урала Lovanda. Мажорный хип-хоп, мелодичный хаус и соул пришлись молодежи по душе.
За происходящим следил наш фотокорреспондент Егор Ивлев.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Регистрация и участие в отборе бесплатное для всех.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Уличное искусство без граффити сложно представить.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Популярная группа Lovanda вписалась в уличную культуру.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
Фото: Егор ИВЛЕВ
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