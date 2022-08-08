Сплоченные добрым делом: Южноуральские железнодорожники отметили профессиональный праздник Благотворительным забегом «Достигая цели!»

Более 800 атлетов, сотрудников ЮУЖД, вышли на старт. Фото: Анатолий ШУЛЕПОВ.

Четырёхгодовалый Мирон Морин плохо говорит и с трудом воспринимает речь: последствия тяжёлых родов. Папа мальчика – сотрудник дирекции аварийно-восстановительных средств из Магнитогорска Южно-Уральской железной дороги, работает один в семье, мама неотлучно с сыном. Ребенку требуется постоянная реабилитация: только в бесконечных занятиях приходит прогресс.

На помощь семье пришли коллеги из ЮУЖД. Для Мирона и еще семерых детей, нуждающихся в помощи по состоянию здоровья, сотрудники Южно-Уральской магистрали собрали средства на шестом Благотворительном забеге «Достигая цели!».

— Мы давно мечтали о поездке в московский медицинский центр, и наша мечта сбывается. От всей души благодарю сотрудников ЮУЖД за участие в нашей судьбе. Я верю, шаг за шагом мы восстановим здоровье мальчика, — говорит Мария Морина.

Мероприятие, приуроченное ко Дню железнодорожника, прошло на стадионе им. Елесиной в Челябинске уже в шестой раз.

«НЕ БРОСАЕМ В БЕДЕ»

На старт вышли более 800 участников — от шестилетних малышей до ветеранов ЮУЖД. Дети от 6 до 13 лет соревновались на дистанции в 400 м, остальные участники — в индивидуальном старте на 1,5 км и в забеге на 5 км. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получили медали и призы.

— Железнодорожники одна большая семья — от Калининграда до Владивостока. Все мы разные, но сегодня нас объединяет одно — мы никогда не бросаем в беде тех, кто нуждается в помощи, мы проводим Благотворительный забег «Достигая цели!». Это не просто забег, это желание дать детям с тяжелыми заболеваниями возможность победить свою болезнь, — сказал начальник ЮУЖД Игорь Рязанов.

Начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спортивно-музыкальный праздник для всей семьи состоялся в пятничный вечер. Железнодорожники — народ дружный, сплочённый, в корпоративных мероприятиях участвуют с удовольствием: трибуны стадиона были заполнены до отказа.

Трибуны поддерживали участников забега Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участница забега, сотрудник Службы управления персоналом сектора корпоративной жилищной политики ЮУЖД Ксения Коростелева уверена: нуждающимся в поддержке надо помогать.

— Поддержать деток — это главное. Все мои коллеги здесь, и я здесь. Корпоративный дух на железной дороге — отдельная история, мы всегда вместе. Спортивное мероприятие накануне выходных подарит заряд бодрости после рабочей недели.

Разминка перед стартом – это весело! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вышли на старт и педагоги школы-интерната № 15 ОАО «РЖД» — учитель истории Марина Мурзина и учитель английского языка Ольга Селиверстова.

Взрослые тоже играют в игры. Фото: Анатолий ШУЛЕПОВ.

— Во-первых, мы должны помогать детям. Во-вторых, мы показываем им пример и неравнодушного отношения к людям. В-третьих, в нашей школе учатся дети с особенностями здоровья, и мы помогаем именно им. Так, собранные средства уже направлены на реабилитацию конкретному ребенку. Какими бы мы ни пришли к финишу — неважно, главное — мы рядом с теми, кому нужна поддержка.

Самая трогательная часть праздника – детский забег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудница Южно-Уральского регионального общего центра обслуживания структурного подразделения «Желдоручет» Любовь Мартынова вывела на дорожку двух своих детей — шестилетнюю дочку и 10-летнего сына.

— Дети у меня спортивные, дочка занимается черлидингом, сын хоккеист. Сынок уже в третий раз бежит, и дочка, глядя на старшего брата, решила помочь детям.

На стадионе им. Елесиной была организована большая зона развлечений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, для гостей праздника работали цветовой и велооркестры, детские аттракционы, зона мастер-классов.

СООБЩЕСТВО ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Вышла на старт и уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова, вместе с командой пробежала дистанцию в 1,5 км. Кстати, благотворительное движение «Искорка Фонд», которое помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, выступило партнером забега «Достигая цели». Часть средств будет передана подопечным «Искорки».

Никто не ушёл без медалей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Впечатления от праздника потрясающие. Я бежала с ребятами из нескольких детских домов. Горжусь тем, что сотрудники Южно-Уральской железной дороги в свой праздник массово, всем коллективом помогают детям, которые борются за жизнь. Создается сообщество сплочённых добрым делом людей. Если в первый год, благодаря забегу, мы собрали 240 тысяч рублей, то сегодня уже в 12,5 раз больше! Это значит, мы можем быстро сплотиться, когда приходит беда, — говорит Евгения Майорова.

ЦИФРА

Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова вышла на старт. Фото: Анатолий ШУЛЕПОВ.

Более 3 млн рублей

рекордная сумма собрана в рамках шестого Благотворительного забега ЮУЖД «Достигая цели!» в Челябинске. Средства будут перечислены на лечение 8 детей Челябинской, Курганской, Оренбургской областей. В предыдущие годы удалось собрать 6,8 млн рублей и помочь 13 детям.

СПРАВКА

День железнодорожника стал первым профессиональным праздником в России. Он учреждён 9 июля 1896 года приказом министра путей сообщения Российской империи. В 1917 году праздник был забыт на 20 лет. Традиция чествования железнодорожников была возрождена в 1936 году. С 1940 года праздник отмечают во второе воскресенье августа.

ЮУЖД – это люди, сплоченные добром Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 2016 года (на ЮУЖД с 2017 года) День железнодорожника проходит в формате Благотворительного забега «Достигая цели!». Средства, собранные в рамках спортивного мероприятия, перечисляются в благотворительные фонды на лечение детей.