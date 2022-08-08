Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2022 11:00

Погибший на соревнованиях по мотокроссу спортсмен много раз проезжал по роковой трассе

Следственный комитет начал проверку после гибели спортсмена на соревнованиях по мотокроссу
Олег КОСТЕНКО
Друзья называют Сергея опытным спортсменом. Фото: СОЦСЕТИ / Иван Вислов

Друзья называют Сергея опытным спортсменом. Фото: СОЦСЕТИ / Иван Вислов

В Челябинской области 6 августа на соревнованиях по мотокроссу погиб 53-летний спортсмен Сергей Коновалов. Мужчина не справился с управлением байка, проходя препятствие. Скончался он уже в больнице. КП-Челябинск пообщались с подругой мотоциклиста. Произошедшее она назвала трагической случайностью.

–Мы ехали по одной трассе, она стандартная, проходимая даже для девочек. Ее неоднократно проверяли, все нормы безопасности были соблюдены. Произошедшее – трагическая случайность, – рассказала в разговоре с КП-Челябинск подруга Сергея Полина Доценко.

Сергея женщина назвала очень опытным спортсменом. По ее словам, ранее он много раз проходил эту же трассу и тщательно соблюдал технику безопасности.

Прощание с Сергеем пройдет в родном селе Миасском. Его друзья, увлекающиеся мотоспортом, планируют приехать на похороны со спортивными мотоциклами.

Обстоятельства гибели спортсмена предстоит выяснить Следственному комитету Челябинской области. В ведомстве начали проверку.

– При движении по пересеченной местности мотоциклист не преодолел препятствие, упал, скончался в больнице. Сейчас проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего, – сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя регионального управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

В министерстве спорта Челябинской области сообщили, что погибший спортсмен был допущен до испытаний после предъявления всех необходимых документов, а соревнования были официальным региональным мероприятием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП