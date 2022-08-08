Погибший на соревнованиях по мотокроссу спортсмен много раз проезжал по роковой трассе

Друзья называют Сергея опытным спортсменом. Фото: СОЦСЕТИ / Иван Вислов

В Челябинской области 6 августа на соревнованиях по мотокроссу погиб 53-летний спортсмен Сергей Коновалов. Мужчина не справился с управлением байка, проходя препятствие. Скончался он уже в больнице. КП-Челябинск пообщались с подругой мотоциклиста. Произошедшее она назвала трагической случайностью.

–Мы ехали по одной трассе, она стандартная, проходимая даже для девочек. Ее неоднократно проверяли, все нормы безопасности были соблюдены. Произошедшее – трагическая случайность, – рассказала в разговоре с КП-Челябинск подруга Сергея Полина Доценко.

Сергея женщина назвала очень опытным спортсменом. По ее словам, ранее он много раз проходил эту же трассу и тщательно соблюдал технику безопасности.

Прощание с Сергеем пройдет в родном селе Миасском. Его друзья, увлекающиеся мотоспортом, планируют приехать на похороны со спортивными мотоциклами.

Обстоятельства гибели спортсмена предстоит выяснить Следственному комитету Челябинской области. В ведомстве начали проверку.

– При движении по пересеченной местности мотоциклист не преодолел препятствие, упал, скончался в больнице. Сейчас проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего, – сообщил КП-Челябинск старший помощник руководителя регионального управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.

В министерстве спорта Челябинской области сообщили, что погибший спортсмен был допущен до испытаний после предъявления всех необходимых документов, а соревнования были официальным региональным мероприятием.

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