«Представились полицейскими»: в Челябинске женщину под уличными камерами несколько минут избивали и заливали перцовым газом

Во время избиения женщина кричала и звала на помощь. Фото: камеры «Интерсвязи»

В Челябинске несколько мужчин напали на женщину на Комсомольском проспекте, когда она возвращалась поздно вечером с работы. Больше пяти минут ее кидали на землю, били кулаками, брызгали в глаза из перцового баллончика. Представились садисты полицейскими и даже показали какие-то бумажки. Жертву они заставили вывернуть сумку и высыпать ее содержимое на землю. Часть издевательств попала на уличную камеру.

– Они якобы искали запрещенные вещества. Показали ложные документы, ввели маму и прохожих в заблуждение. Потом заставили ее выкладывать содержимое сумки, все фотографировали. Сами ничего не трогали, ничего не забрали, – рассказала Полина, дочь пострадавшей женщины.

По словам девушки, во время издевательств мать кричала и просила о помощи. Затыкали ее ударами, пытались оттащить в подворотню, но она крепко вцепилась руками в забор. Мимо проходили люди, но не помог никто.

Поиздевавшись над женщиной мучители ушли. Тогда пострадавшая позвонила дочери и сообщила о произошедшем ужасе. Живет семья неподалеку, поэтому девушка прибежала в считанные минуты. К этому моменту на месте уже работали проезжавшие мимо сотрудники полиции. Полина вызвала скорую, но от госпитализации мать отказалась. Позднее родственники доставили ее в травмпункт, где диагностировали ожоги глаз легкой степени. От ударов на теле у нее остались гематомы.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Сейчас сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего. Разбирательство взял на контроль начальник УМВД по Челябинску Андрей Меньшенин.

– Сообщение об инциденте зарегистрировано. Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, ведется поиск свидетелей, изучаются камеры видеонаблюдения, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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