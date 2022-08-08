Алексей Текслер назначил новых заместителей в челябинском реготделении партии «Единая Россия»

Члены президиума проголосовали за новые должности.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание президиума регионального отделения «Единая России» как секретарь партии власти. Главным вопросом стало обновление должностей в президиуме. Алексей Текслер сообщил, что с февраля 2022 года руководящий состав политсовета обновился на 28%, а президиума — на 33%.
Теперь принято решение по распределению обязанностей. Так, вместе с первым вице-губернатором Ириной Гехт и вице-губернатором Анатолием Векшиным заместителями секретаря партии назначены еще 6 человек. Высокие партийные должности получили советник губернатора Владимир Мякуш, спикер областного парламента Александр Лазарев, вице-губернатор Станислав Мошаров, директор холдинга ОТВ Олег Гербер, депутат Заксобрания Денис Моисеев и руководитель общественной приемной партии Марина Поддубная. За ними закрепили комиссии по различным направлениям работы.
— Сегодня мы сформировали ядро региональной организации, которое будет действовать в новых условиях, с повышенной ответственностью, — отметил Алексей Текслер.
Депутат Заксобрания Александр Мотовилов и депутат Гордумы Денис Лапотышкин.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ректору ЮУрГАУ Светлане Черепухиной предстоит избираться в Заксобрание по Троицкому одномандатному округу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Желающих обсудить дела с мэром Челябинска было достаточно
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вице-губернатор Станислав Мошаров получил должность заместителя секретаря партии.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Все настроены решительно и серьезно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Обмен рукопожатиями продолжается и в зале
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Депутат Алексей Денисенко (слева) почтительно относится к бывшему председателю ЗСО Владимиру Мякушу
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Советник губернатора Владимир Мякуш будет отвечать за партийное строительство.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Наталья Котова пользуется большой популярностью среди сопартийцев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Главврач детской городской больницы №8 Челябинска Антон Рыжий курирует партийный проект «Здоровое будущее»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Глава Магнитогорска и член партии Сергей Бердников приехал в Челябинск на заседание президиума.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Олег Гербер (справа) является руководителем направления по агитационно-пропагандистской работе челябинского реготделения партии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
И на заседании он был погружен в раздумья
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Такая папка имелась у каждого члена партии.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Столы на заседании не были вплотную задвинуты друг к другу
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Алексей Текслер четко обозначил цели и задачи партии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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