Алексей Текслер назначил новых заместителей в челябинском реготделении партии «Единая Россия»

Члены президиума проголосовали за новые должности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание президиума регионального отделения «Единая России» как секретарь партии власти. Главным вопросом стало обновление должностей в президиуме. Алексей Текслер сообщил, что с февраля 2022 года руководящий состав политсовета обновился на 28%, а президиума — на 33%.

Теперь принято решение по распределению обязанностей. Так, вместе с первым вице-губернатором Ириной Гехт и вице-губернатором Анатолием Векшиным заместителями секретаря партии назначены еще 6 человек. Высокие партийные должности получили советник губернатора Владимир Мякуш, спикер областного парламента Александр Лазарев, вице-губернатор Станислав Мошаров, директор холдинга ОТВ Олег Гербер, депутат Заксобрания Денис Моисеев и руководитель общественной приемной партии Марина Поддубная. За ними закрепили комиссии по различным направлениям работы.

— Сегодня мы сформировали ядро региональной организации, которое будет действовать в новых условиях, с повышенной ответственностью, — отметил Алексей Текслер.

Депутат Заксобрания Александр Мотовилов и депутат Гордумы Денис Лапотышкин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ректору ЮУрГАУ Светлане Черепухиной предстоит избираться в Заксобрание по Троицкому одномандатному округу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Желающих обсудить дела с мэром Челябинска было достаточно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вице-губернатор Станислав Мошаров получил должность заместителя секретаря партии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все настроены решительно и серьезно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обмен рукопожатиями продолжается и в зале Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Алексей Денисенко (слева) почтительно относится к бывшему председателю ЗСО Владимиру Мякушу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Советник губернатора Владимир Мякуш будет отвечать за партийное строительство. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наталья Котова пользуется большой популярностью среди сопартийцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главврач детской городской больницы №8 Челябинска Антон Рыжий курирует партийный проект «Здоровое будущее» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Магнитогорска и член партии Сергей Бердников приехал в Челябинск на заседание президиума. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Гербер (справа) является руководителем направления по агитационно-пропагандистской работе челябинского реготделения партии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И на заседании он был погружен в раздумья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такая папка имелась у каждого члена партии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Столы на заседании не были вплотную задвинуты друг к другу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей Текслер четко обозначил цели и задачи партии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru